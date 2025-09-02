В Калининграде вновь выросла стоимость квадратного метра на вторичном рынке

В августе 2025 года на вторичном рынке Калининграда медианная стоимость квадратного метра составила 138 тыс. руб. (+0,7% к июлю). При этом количество предложений почти не изменилось (+0,1% за месяц). Об этом сообщают эксперты «Авито Недвижимости».

В городах-миллионниках медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем составляла 144 тыс. руб. (+0,5% к июлю). Объем предложения на рынке этих городов за месяц незначительно снизился — на 2,1%. Лидером по росту стоимости квадратного метра среди миллионников в августе стал Санкт-Петербург (+1,7%, до 222 тыс. руб.), на втором месте — Нижний Новгород (+1,2%, до 143 тыс.), а на третьем — Пермь (+1%, до 112 тыс. руб.). Незначительное снижение показали Самара (-0,3%, до 117 тыс. руб.), Воронеж (-0,2%, до 106 тыс.) и Ростов-на-Дону (-0,1%, до 123 тыс. руб.).

Как добавляют эксперты, медианная полная стоимость квартиры в Калининграде составила 7,2 млн руб., а её средняя площадь — 54,4 кв. м.