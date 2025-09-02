В Калининграде вновь выросла стоимость квадратного метра на вторичном рынке

Все новости по теме: Недвижимость

В августе 2025 года на вторичном рынке Калининграда медианная стоимость квадратного метра составила 138 тыс. руб. (+0,7% к июлю). При этом количество предложений почти не изменилось (+0,1% за месяц). Об этом сообщают эксперты «Авито Недвижимости».

В городах-миллионниках медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем составляла 144 тыс. руб. (+0,5% к июлю). Объем предложения на рынке этих городов за месяц незначительно снизился — на 2,1%. Лидером по росту стоимости квадратного метра среди миллионников в августе стал Санкт-Петербург (+1,7%, до 222 тыс. руб.), на втором месте — Нижний Новгород (+1,2%, до 143 тыс.), а на третьем — Пермь (+1%, до 112 тыс. руб.). Незначительное снижение показали Самара (-0,3%, до 117 тыс. руб.), Воронеж (-0,2%, до 106 тыс.) и Ростов-на-Дону (-0,1%, до 123 тыс. руб.).

Как добавляют эксперты, медианная полная стоимость квартиры в Калининграде составила 7,2 млн руб., а её средняя площадь — 54,4 кв. м.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter