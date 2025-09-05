Проект многоквартирного дома на ул. Разина в Светлогорске прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства многоквартирного жилого дома на ул. Степана Разина в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 4 сентября. Документацию для экспертизы подготовили калининградская компания «Проектный институт «Стройпроект» и индивидуальный предприниматель Андрей Денисов. В качестве экспертной организации выступило ООО «Проэксперт».

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010029:325, который находится в муниципальной собственности. Его уточнённая площадь составляет 2722 кв. м. Разрешённый вид использования участка — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Строительством займётся АО «Специализированный застройщик «Оникс», зарегистрированное в Калининграде на ул. Туруханской. По данным базы контрагентов, директором компании выступает Михаил Комаров.

