Градсовет с третьего раза одобрил проект корпуса отеля «Русь» (фото)

Все новости по теме: Застройка побережья

Градостроительный совет Калининградской области на заседании 12 сентября с третьего раза одобрил проект вспомогательного корпуса отеля «Русь». Его планируется построить в Светлогорске на улице Верещагина рядом с гостиничным комплексом «Русь». В корпусе предполагается разместить три ресторана и большой спа-салон.

Проект, представленный архитектором Вячеславом Генне, ранее уже дважды выносился на заседание областного архитектурно градостроительного совета и оба раза отправлялся на доработку. Главная претензия членов градсовета заключалась в том, что объект закрывает вид на море для тех, кто снимает номера на нижних этажах других корпусов отеля «Русь». Выход некоторые члены градсовета видели в том, чтобы из одного здания сделать несколько.

Третий вариант проекта, представленный на заседании в пятницу, дробления не предусматривал. Зато, как объяснил Генне, проект теперь более «павильонного типа». Архитектура, по его словам, стала более прозрачной и проницаемой. Из «фишек» Генне упомянул фуникулер, с помощью которого можно будет в вагончике по рельсам спуститься к морю. Во время обсуждения архитектор Александр Башин поинтересовался насчет парковок. Генне объяснил, что их много, только подземных — 360, но почти все они в других корпусах отеля.«Как же людям парковаться? — поинтересовался Башин. «Заезжают в подземную часть, платят как гости», — пояснил Генне, добавив, что у нового корпуса тоже будет несколько парковок.

Председатель градсовета Евгений Костромин, отметив, что в целом «видны изменения и в архитектуре, и в объемно- пространственном решении», предложил проголосовать за проект. В итоге в целом проект был одобрен.

Иллюстрации: проект, представленный на заседании градсовета 12 сентября 



