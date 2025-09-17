Исследование: половина жителей региона продавали жильё для покупки нового

В Калининградской области 50% опрошенных респондентов продавали имеющееся жилье для покупки нового. Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

Специалисты платформы опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать, как и с какой целью респонденты покупали жилье, какие источники финансирования использовали и почему сделали выбор в пользу новостроек. Результат показал, что среди россиян, которые приобретали квартиру за последний год, 54% использовали для покупки средства от продажи предыдущего жилья. Причем среди покупателей квартир в новостройках эта доля была выше: 57% против 51% для «вторички».

Кроме того, россияне финансировали приобретение квартир за счет собственных сбережений (47% — первичный рынок, 44% — вторичный), материнского капитала (в 20% случаев на обоих рынках), льготной ипотеки (29% на «первичке») и рыночной ипотеки (15% — в новостройках, 21% — на вторичном рынке). Среди жителей Калининграда и СЗФО самыми популярными способами финансирования покупки жилья стали собственные сбережения (46%), льготная (21%) и рыночная ипотеки (16%) и материнский капитал (15%).

Цели приобретения недвижимости у участников опроса тоже различались. Россияне, которые продавали имеющуюся квартиру для покупки другой чаще стремились увеличить жилую площадь (34% против 16% у тех, кто не продавал) и повысить качество жизни (27% против 18%). Опрошенные из СЗФО основными целями называли покупку собственного жилья (36%), увеличение жилой площади (24%) и повышение качества жизни (19%).

Причинами, по которым калининградцы отдавали предпочтение первичной недвижимости, чаще всего становились желание жить в квартире, где никто не проживал ранее (40%), современная планировка (30%) и транспортная доступность (28%). Ещё 26% назвали безопасность и комфорт, в том числе видеонаблюдение, двор без машин и так далее. 25% одним из факторов отметили инфраструктуру рядом.


