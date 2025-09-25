Компании Качановича разрешили построить два кафе в Сокольниках

Областные власти выдали разрешение на строительство двух кафе в п. Сокольники Зеленоградского округа. Разрешения получило ООО «Светлогорск-Сервис» 1 сентября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участках с кадастровыми номерами 39:05:051101:989 и 39:05:051101:990, предназначенных под гостиничное обслуживание и общественное питание. Уточнённая площадь двух участков составляет 5 000 кв. м, а стоимость по кадастру — 12,6 млн и 974 тыс. руб. соответственно. Разрешения будут действительны до 1 сентября 2028 года.

ООО «Светлогорск-Сервис» зарегистрировано в Светлогорске на ул. Горького. Директором выступает Наталья Бурова, а учредителем — крупный застройщик Александр Качанович.