В пер. Лермонтова в Янтарном разрешили построить многоквартирный жилой дом

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в пер. Лермонтова, 6 в Янтарном. Разрешение получило ООО «СЗ „Мистраль“» 4 сентября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Экспертиза одобрила проект в июне 2025 года. Строительство запланировано на участках с кадастровыми номерами 39:22:010005:1426 и 39:22:010005:1469, предназначенными под малоэтажную многоквартирную застройку. Их уточнённая площадь составляет 1 336 и 167 кв. м, а стоимость по кадастру — 5,3 млн и 561 тыс. руб. соответственно. Разрешение будет действительно до 4 сентября 2028 года.

ООО «СЗ „Мистраль“» зарегистрировано в областном центре на ул. Аллея Смелых. Учредителем и генеральным директором компании выступает депутат Городского совета Калининграда Виталий Плавский («Единая Россия»).