В пер. Лермонтова в Янтарном разрешили построить многоквартирный жилой дом

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в пер. Лермонтова, 6 в Янтарном. Разрешение получило ООО «СЗ „Мистраль“» 4 сентября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Экспертиза одобрила проект в июне 2025 года. Строительство запланировано на участках с кадастровыми номерами 39:22:010005:1426 и 39:22:010005:1469, предназначенными под малоэтажную многоквартирную застройку. Их уточнённая площадь составляет 1 336 и 167 кв. м, а стоимость по кадастру — 5,3 млн и 561 тыс. руб. соответственно. Разрешение будет действительно до 4 сентября 2028 года.

ООО «СЗ „Мистраль“» зарегистрировано в областном центре на ул. Аллея Смелых. Учредителем и генеральным директором компании выступает депутат Городского совета Калининграда Виталий Плавский («Единая Россия»).

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter