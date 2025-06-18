Проект строительства жилого дома в пер. Лермонтова в Янтарном прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства многоквартирного жилого дома в переулке Лермонтова, 6 в Янтарном. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Строительство запланировано на земельных участках с кадастровыми номерами 39:22:010005:1426 и 39:22:010005:1469. В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовили ООО «Сегмент — Проект» и «АрхПД» (Калининград). Указанный застройщик — ООО «СЗ „Мистраль“». Положительное заключение получено 17 июня. Форма экспертизы — негосударственная.