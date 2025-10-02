Проект строительства квартала жилых домов в Холмогоровке прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства квартала многоквартирных жилых домов в Холмогоровке. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 2 октября. Документацию для экспертизы подготовили компании «Стандартпроект» из Калининграда и «Стройградпроект» из Гурьевского района. В качестве экспертной организации выступило московское ООО «Проммаш тест экспертиза».

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:060703:4359. Его уточнённая площадь составляет 30 307 кв. м. Разрешённый вид использования участка — малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Строительством займётся ООО «Пик-инвест», зарегистрированное в Калининграде на ул. Генерал-лейтенанта Озерова. По данным базы контрагентов, учредителями компании выступают Евгений Олехнев, Роман Осипов, Виктор Иванов, а также ООО «Партнёр», «Капта-инвест» и «Импрув». Генеральный директор — Евгений Олехнев.