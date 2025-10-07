Калининградстат зафиксировал в регионе снижение объемов строительных работ

В Калининградской области наблюдается снижение объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». Соответствующие данные приводит Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона за восемь месяцев 2025 года.

В январе-августе 2025 года объем работ составил 73,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 80,9% к уровню аналогичного периода 2024 года. Существенное снижение было отмечено в августе — 44,7% к августу 2024 года.

«На конец августа 2025 года общий объём заказов (контрактов) на проведение строительного подряда организациями (средняя численность работников которых превышает 15 человек, без субъектов малого предпринимательства) в последующие периоды составил 18,3 млрд рублей. Обеспеченность строительных организаций договорами, заказами на конец августа составила 6,4 месяца», — сообщает областная служба статистики.

В регионе введено в эксплуатацию 3,2 тыс. жилых домов, или 6,3 тыс. квартир, общей площадью 654,3 тыс. кв. м (на 7,2% меньше, чем в январе-августе предыдущего года). Индивидуальными застройщиками (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) введено 3 тыс. жилых домов общей площадью 474,2 тыс. кв. м, или 72,5% от общего объёма жилья, введённого в январе-августе 2025 года.



