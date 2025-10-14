Гурьевск вошел в топ малых городов по росту бронирований посуточного жилья

Все новости по теме: Недвижимость

В сентябре Гурьевск вошел в топ малых городов и населенных пунктов по росту бронирований посуточного жилья (+250% броней год к году). В среднем арендовать загородный объект можно было за 13,2 тыс. руб. в сутки. Об этом сообщают аналитики «Авито Путешествий».

Самая заметная динамика бронирований загородных объектов по сравнению с сентябрем 2024 года наблюдалась в пгт Умба (Мурманская область, +297% броней год к году), Приморско-Ахтарске (Краснодарский край, +289%), Гурьевске, Кировске (Мурманская область, +234%), а также в селе Долгодеревенское (Челябинская область, +223%). 

«В топе по сегменту посуточной аренды загородных домов, дач, коттеджей и таунхаусов чаще встречаются населенные пункты, расположенные в туристических локациях, что говорит о популярности экотуризма, желании россиян продлить лето и замедлиться в местах с небольшим населением и размеренным темпом жизни», — пояснили эксперты.

Дешевле всего из малых городов и населенных пунктов рейтинга обходилась посуточная аренда загородных объектов в поселке Нижний Баскунчак (Астраханская область, 1,4 тыс. руб. в сутки) и селе Капустин Яр (Астраханская область, 2,9 тыс.). Самую дорогую стоимость аренды зафиксировали в Кировске — 17 тыс. руб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter