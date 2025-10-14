Гурьевск вошел в топ малых городов по росту бронирований посуточного жилья

В сентябре Гурьевск вошел в топ малых городов и населенных пунктов по росту бронирований посуточного жилья (+250% броней год к году). В среднем арендовать загородный объект можно было за 13,2 тыс. руб. в сутки. Об этом сообщают аналитики «Авито Путешествий».

Самая заметная динамика бронирований загородных объектов по сравнению с сентябрем 2024 года наблюдалась в пгт Умба (Мурманская область, +297% броней год к году), Приморско-Ахтарске (Краснодарский край, +289%), Гурьевске, Кировске (Мурманская область, +234%), а также в селе Долгодеревенское (Челябинская область, +223%).

«В топе по сегменту посуточной аренды загородных домов, дач, коттеджей и таунхаусов чаще встречаются населенные пункты, расположенные в туристических локациях, что говорит о популярности экотуризма, желании россиян продлить лето и замедлиться в местах с небольшим населением и размеренным темпом жизни», — пояснили эксперты.

Дешевле всего из малых городов и населенных пунктов рейтинга обходилась посуточная аренда загородных объектов в поселке Нижний Баскунчак (Астраханская область, 1,4 тыс. руб. в сутки) и селе Капустин Яр (Астраханская область, 2,9 тыс.). Самую дорогую стоимость аренды зафиксировали в Кировске — 17 тыс. руб.