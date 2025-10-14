В Калининграде на 53% выросло предложение квартир в долгосрочную аренду

Все новости по теме: Недвижимость

В сентябре в Калининграде предложение на рынке долгосрочной аренды выросло на 53%. Отдельно в городе за тот же период увеличился выбор однокомнатных (+42%), двухкомнатных (+62%) и трехкомнатных квартир (+95%), а также студий (+23%). Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

В России интерес к долгосрочной аренде жилья вырос на 3% год к году. Потенциальные арендаторы стали чаще интересоваться объектами в Барнауле (+28%), Краснодаре (+22%) и Ижевске (+16%). В Калининграде активность жителей увеличилась в сегменте двухкомнатных (+5%) и трехкомнатных квартир (+12%).

Средняя стоимость аренды жилья не изменилась относительно сентября 2024 года. При этом арендные ставки снизились в 16 городах исследования, добавляют аналитики. «В ряде городов такая динамика также связана со снижением средней площади объектов. Например, в Москве год к году средний размер доступной для аренды квартиры сократился на 10 кв. м (с 67 до 57 кв. м), в Краснодаре — на 3 кв. м (с 47 до 44 кв. м), в Сочи, Липецке, Челябинске и Ульяновске — на 2 кв. м в каждом. Главная причина сокращения средней площади — увеличение доли студий и однокомнатных квартир в структуре предложения», — пояснили эксперты.

Дешевле всего снять квартиру можно было в Брянске (20 тыс. руб.), Ульяновске (24 тыс.) и Воронеже (25 тыс.). Самые высокие арендные ставки зафиксировали в Москве (80 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербурге (50 тыс.) и Сочи (45 тыс.). В Калининграде средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 40 тыс. руб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter