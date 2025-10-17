Власти разрешили построить многоквартирные дома недалеко от Музея мусора в Сосновке

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома недалеко от Музея мусора в п. Сосновка Зеленоградского округа. Разрешение получило ООО «Специализированный застройщик „Кранц-парк“» 3 октября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:011008:246, предназначенном под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 14 942 кв. м, а стоимость по кадастру — 13,5 млн руб. Разрешение будет действительно до 3 мая 2029 года.

ООО «Специализированный застройщик „Кранц-парк“» зарегистрировано в Гурьевске в Строительном переулке. Генеральным директором выступает Руслан Селимов, а учредителем — ООО «Специализированный застройщик „Строй мастер град“». Основной вид деятельности фирмы — деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

В апреле 2024 года портал «Rugrad» писал, что компания «Кранц-Парк» получила разрешение на строительство 4-этажного жилого комплекса за территорией Музея мусора. Общая площадь ЖК должна была составить 2,07 тыс. кв. м, из них жилая — 1,55 тыс. кв. м.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!