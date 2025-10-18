В Горбатовке под Светлогорском разрешили построить шесть многоквартирных домов

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Областные власти выдали разрешение на первый этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в пос. Горбатовка, недалеко от светлогорского ФОКа и железнодорожной станции Светлогорск-1. Разрешение получило ООО «СЗ «Новый город» 2 октября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство шести домов запланировано на ул. Лесопарковой на участке с кадастровым номером 39:05:040603:3226, предназначенном под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 32 279 кв. м, а стоимость по кадастру — 38,1 млн руб. Разрешение будет действительно до 2 октября 2030 года.

ООО «СЗ «Новый город» зарегистрировано в Калининграде на ул. Маршала Борзова. Генеральным директором выступает Сергей Горчаков, а учредителем — ООО «Сэтл». Основной вид деятельности фирмы — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

В ноябре застройщик получил положительное заключение экспертизы. Второй этап строительства предусматривает появление пяти домов, третий — четырех, четвертый — еще пяти. В рамках пятой и шестой очередей возведут еще по пять домов.

