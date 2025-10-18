Компании депутата горсовета разрешили построить многоквартирные дома в Рыбном

Областные власти выдали разрешение на строительство четырёх среднеэтажных многоквартирных домов в пос. Рыбное Пионерского округа, в 230 метрах от моря. Разрешение получило ООО «Западный ветер» 2 октября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:010123:241, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 8 760 кв. м, а стоимость по кадастру — 22,9 млн руб. Разрешение будет действительно до 2 октября 2035 года.

ООО «Западный ветер» зарегистрировано в Калининграде на ул. Космонавта Леонова. Генеральным директором и учредителем выступает депутат горсовета Калининграда Павел Макаров. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!