В Черняховске на ул. Пушкина разрешили построить поликлинику

Изображение: скриншот «Яндекс Карты»
Изображение: скриншот «Яндекс Карты»
Все новости по теме: Строительство

Областные власти выдали разрешение на строительство здания амбулаторно-поликлинического обслуживания на ул. Пушкина, 11. Разрешение получило физическое лицо, чьи данные не разглашаются, 21 октября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:13:010317:694, предназначенном под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 510 кв. м, а стоимость по кадастру — 617 тыс. руб. Разрешение будет действительно до 6 мая 2026 года.

