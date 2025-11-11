Проект капремонта помещений музыкальной школы Полесска прошел экспертизу

Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта помещений, используемых детской музыкальной школой Полесска. Ремонт помещений на двух этажах запланирован в здании на ул. Советской, 12. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 11 ноября. Документацию для экспертизы подготовила компания «Стройконсалта» из Алтайского края. В качестве экспертной организации выступило региональное ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — МБУ ДО «Полесская детская музыкальная школа».

По информации с сайта учреждения, здание школы расположено на ул. Театральной, 22. Она открылась в 1960 году. Сейчас в школе на фортепианном, народном, оркестровом, хоровом и музыкально-эстетическом отделениях обучаются 102 ребенка.

