Проект капремонта помещений музыкальной школы Полесска прошел экспертизу

Изображение: скриншот «Яндекс Карт»
Изображение: скриншот «Яндекс Карт»
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта помещений, используемых детской музыкальной школой Полесска. Ремонт помещений на двух этажах запланирован в здании на ул. Советской, 12. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 11 ноября. Документацию для экспертизы подготовила компания «Стройконсалта» из Алтайского края. В качестве экспертной организации выступило региональное ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — МБУ ДО «Полесская детская музыкальная школа».

По информации с сайта учреждения, здание школы расположено на ул. Театральной, 22. Она открылась в 1960 году. Сейчас в школе на фортепианном, народном, оркестровом, хоровом и музыкально-эстетическом отделениях обучаются 102 ребенка.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter