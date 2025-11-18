Экспертиза одобрила проект ЖК на 583 квартиры на ул. Артиллерийской

Проект строительства многоквартирного жилого дома на 583 квартиры со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом на ул. Артиллерийской в Калининграде прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 17 ноября. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Проектный институт „Стройпроект“». В качестве экспертной организации выступило ООО «Стройтехнология» из Москвы.

Строительством пяти корпусов на участке с кадастровым номером 39:15:131913:2472 займется ООО «Специализированный застройщик „536-строй“», зарегистрированное в Калининграде на ул. Эпроновской. По данным базы контрагентов, директором учредителем компании выступает депутат Горсовета Калининграда от «Единой России» Павел Макаров. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых домов.

Напомним, что проект был одобрен на заседании архитектурно-градостроительного совета Калининградской области 11 апреля. Как сообщила на заседании градсовета архитектор Наринэ Арустамова, дома с переменной этажностью будет объединять подземная автостоянка на 218 машинных мест. По её словам, на первых этажах в домах №№ 1, 2 и 3 располагаются встроенные нежилые помещения, магазины, аптеки, кафе для жителей района. «После анализа окружающей застройки было принято решение, что здесь нужны две доминанты — башня в 13 этажей и в 10 этажей», — рассказала архитектор. Она также отметила, что в комплекс предусмотрены немаленькие квартиры — «большие однокомнатные квартиры, большие двушки и очень хорошие, большие трешки».

