Экспертиза одобрила проект ЖК на 583 квартиры на ул. Артиллерийской

Иллюстрация: эскизный проект «АМ КВАДР», представленный на заседании градсовета
Иллюстрация: эскизный проект «АМ КВАДР», представленный на заседании градсовета
Все новости по теме: Недвижимость

Проект строительства многоквартирного жилого дома на 583 квартиры со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом на ул. Артиллерийской в Калининграде прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 17 ноября. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Проектный институт „Стройпроект“». В качестве экспертной организации выступило ООО «Стройтехнология» из Москвы.

Строительством пяти корпусов на участке с кадастровым номером 39:15:131913:2472 займется ООО «Специализированный застройщик „536-строй“», зарегистрированное в Калининграде на ул. Эпроновской. По данным базы контрагентов, директором учредителем компании выступает депутат Горсовета Калининграда от «Единой России» Павел Макаров. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых домов.

Напомним, что проект был одобрен на заседании архитектурно-градостроительного совета Калининградской области 11 апреля. Как сообщила на заседании градсовета архитектор Наринэ Арустамова, дома с переменной этажностью будет объединять подземная автостоянка на 218 машинных мест. По её словам, на первых этажах в домах №№ 1, 2 и 3 располагаются встроенные нежилые помещения, магазины, аптеки, кафе для жителей района. «После анализа окружающей застройки было принято решение, что здесь нужны две доминанты — башня в 13 этажей и в 10 этажей», — рассказала архитектор. Она также отметила, что в комплекс предусмотрены немаленькие квартиры — «большие однокомнатные квартиры, большие двушки и очень хорошие, большие трешки».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter