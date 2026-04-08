Экспертиза одобрила проект многоквартирных домов на Калининградском шоссе в Пионерском

Проект строительства многоквартирных жилых домов на Калининградском шоссе, 1-а в Пионерском прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 8 апреля. Документацию для экспертизы подготовило калининградское ООО «Ундина проект». В качестве экспертной организации выступило ООО «Коин-С» из Владимира.

Строительством займется ООО «СЗ «Каскад», зарегистрированное на ул. Генерала Челнокова в областном центре. Учредителями выступают Константи Штуц и крупный застройщик Леонид Кухарев, который также является генеральным директором. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых домов.

Многоквартирные дома построят на участке с кадастровым номером 39:19:010308:76, предназначенном под среднеэтажную и малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 18 056 кв. м, а стоимость по кадастру — 42,6 млн руб.

В декабре 2025 года министерство градостроительной политики предоставило разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» дополнительно к основному виду разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» код.