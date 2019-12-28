Бетон и пустота: в Калининграде завершается благоустройство Нижнего озера (фото)

Калининград уже по сложившейся традиции не успел вовремя завершить благоустройство по программе «Комфортная городская среда». Впрочем, в случае с Нижним прудом (в отличие от Летнего озера) власти всё ещё верят, что смогут открыть набережную до конца года, и у них даже почти получилось.



Договор на реконструкцию набережной Нижнего озера стоимостью 96 млн рублей в начале августа был заключен с компанией «Энергоцентр», учредителем которой является Наталья Петросова (такую же фамилию носит депутат горсовета Олег Петросов, получавший другие многомиллионные контракты). При этом изначально на торгах выиграла другая фирма, но ей отказали из-за того, что она якобы отклонилась от подписания контракта, стоимость которого могла бы быть на 7 млн ниже, чем нынешний. Завершить работы должны были до конца октября, однако этого не случилось.

В рамках второго этапа благоустройства подрядчик должен был заменить покрытия сети тропинок и пешеходных дорожек на новое (плитка, асфальтобетонное, бетонное), организовать со стороны ул. Шевченко видовую площадку у воды с деревянными помостами и отремонтировать причал лодочной станции. У перекрестка ул. Сергеева и Черняховского — благоустроить сквер: обустроить гостевую парковку на 9 машин и установить террасу у воды (видовая площадка с камышом).

Сейчас осталось завершить работы на подпорной стене у ул. Шевченко и ещё некоторые мелочи. По почти готовой набережной прогулялся фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар.