Бульвар, парк и сквер: что калининградцам предлагают благоустроить в 2022 году (фото)

Власти Калининграда в среду, 19 февраля, подвели итоги онлайн-голосования за территорию для благоустройства в 2022 году по программе «Комфортная городская среда». В очный этап голосования, который должен состояться 28 и 29 февраля, прошли три общественных пространства. «Недвижимость Нового Калининграда» кратко рассказывает о проекте благоустройства каждого из них.

Бульвар Л. Иванихиной

В прошлом году в горожане выбрали для благоустройства в 2021-м сквер на ул. Киевской. В 2018 году власти ремонтировали набережную Летнего озера. Судя по предварительным итогам голосования на сайте администрации города, экс-Балтрайон продолжает доминировать — за бульвар Иванихиной проголосовали 2364 раза, это 30,41% от числа всех участников голосования.

Архитектурный проект благоустройства участка между многоквартирными домами на Иванихиной — Толстикова был разработан в 2017 году. Сейчас там что-то вроде пустыря, тянущегося от тыла ТЦ «Виктория» почти до ул. Автомобильной. На месте этой неухоженной территории архитекторы предлагают обустроить полноценную пешеходную зону, которая свяжет Иванихиной и Толстикова с размещением торговых рядов, детских и спортивных площадок, разнообразных лавочек, летних кафе и рампы для роллеров и скейтбордистов. Велосипедистам обещают профильную дорожку, автомобилистам — полноценный транзитный проезд и парковки. Полностью проект можно изучить здесь.

Парковая зона ул. Яналова — ул. Каштановая аллея

Почти на тысячу меньше голосов — всего 1438 (18,5%) получил парк на ул. Яналова, он же — Шервуд. Многие калининградцы с опасением относятся к идее его какого-либо «благоустройства», справедливо побаиваясь, что оно завершится, а то и вовсе ограничится исключительно вырубкой и установкой пары хлипких детских площадок.

Проект благоустройства был разработан в 2015 году и, судя по сайту мэрии, за пять лет не изменился. Он подразумевает появление разветвлённой сети прогулочных и велосипедных дорожек, оборудование площадки для выгула и дрессировки собаку, а также установку детских и спортивных площадок и летнего театра. Здесь опубликован полный проект благоустройства.

Сквер по ул. Алданской (2 этап)

Меньше всех голосов среди лидеров набрал сквер на ул. Алданской в микрорайоне им. А. Космодемьянского — 1177 (15,14%), что в два раза меньше, чем поддержка бульвара Иванихиной.

Здесь речь идёт о продолжении благоустройства, начатого несколько лет назад (домик для уточки установили, например). По планам архитекторов, в итоге должен получиться околоспортивный сквер у ручья — с открытым стадионом для футбола и баскетбола, беговой дорожкой, площадками для воркаута и паркура. Ну и, конечно, с дорожками, лавочками, урнами, и прочими малыми архитектурными формами.

Также предусмотрена площадка для массовых мероприятий площадью 1400 квадратных метров для разнообразных ярмарок, праздников и концертов. «В остальной период времени площадка может использоваться для активного отдыха и спорта, такого как катание на роликовых коньках и т.п», — утверждают авторы проекта.

Где и когда голосовать?

Очный этап голосования пройдёт 28 и 29 февраля. В этом году власти решили увеличить количество мест для голосования.

28 февраля:

МФЦ на пл. Победы, 1 — с 8:30 до 19:30

МФЦ на ул. Челнокова, 11 — с 9:00 до 19:30

ДК «Машиностроитель» на ул. Карташева, 111 — с 9:00 до 19:00

ДК «Чкаловский» на ул. Гавриленко, 1 — с 9:00 до 19:00

ДТДиМ «Янтарь», ул. Судостроительная, 2 — с 9:00 до 19:00

Библиотека № 8 мкр. Прибрежный, ул. Парковая, 1 — с 10:00 до 19:00

29 февраля:

МФЦ на пл. Победы, 1 — с 8:30 до 17:00

МФЦ на ул. Челнокова, 11 — с 9:00 до 18:00

ДК «Машиностроитель» на ул. Карташева, 111 — с 9:00 до 17:00

ДК «Чкаловский» на ул. Гавриленко, 1 — с 9:00 до 17:00

ДТДиМ «Янтарь», ул. Судостроительная, 2 — с 9:00 до 17:00

Библиотека № 8 мкр. Прибрежный, ул. Парковая, 1 — с 10:00 до 17:00

Принять участие в голосовании может любой житель города старше 14 лет, поэтому при себе обязательно иметь паспорт. Итоги будут озвучены 2 марта.