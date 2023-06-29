Победа фальшфахверков: градосовет одобрил проект отеля у исторического пансионата в Светлогорске

Областной градостроительный совет в среду, 28 июня, одобрил проект четырёхэтажного отеля в Светлогорске около железнодорожного вокзала. Гостиницу планируют построить на одном участке с историческим зданием пансионата «Вид на море», признанным памятником регионального значения. В процессе обсуждения участники совета поспорили, какая архитектура будет уместнее рядом с объектом культурного наследия — псевдоисторическая или современная.

Архитектор Виталий Русакович уже представлял проект на градосовете в начале июня, однако из-за того, что до конца четырёхчасового заседания досидели немногие, часть вопросов решили обсудить повторно.

Гостиницу планируют построить в зелёной зоне на пересечении ул. Московской и Приморской, рядом с исторической виллой, известной как бывший пансионат «Вид на море». В послевоенное время здесь был детский сад, после его закрытия здание было заброшено. В 2021 году бывший пансионат выкупил владелец группы компаний «Турне-Транс» Леонид Турецкий, поднявший стартовую цену почти втрое — с 32,6 до 81,1 млн рублей. В марте 2022 года Турецкий сдал участок вместе со пансионатом в аренду своей же компании «Т-ЗаказчикСтрой». Осенью проект по приспособлению объекта культурного наследия к современному использованию получил положительное заключение экспертизы. После реконструкции в здании планируют открыть апарт-отель на 12 номеров. В проектной документации отмечалось, что никакого дополнительного строительства на территории пансионата не планируется, кроме обустройства дорожек и парковки.

Четырёхэтажный отель на 55 номеров хотят открыть в 50 метрах от исторического здания. По сути, это будет один комплекс. В гостинице также планируется разместить спа-центр, ресторан и сувенирный магазин.

На участке хотят максимально сохранить деревья и оборудовать несколько площадок для отдыхающих. Также предусмотрено оборудование небольшой парковки, отделённой от зоны благоустройства живой изгородью. Через участок должна пройти пешеходная дорожка к морю, также у гостиницы планируют оборудовать террасу с летним кафе с видом на исторический пансионат.

«Вокруг здания расположены палисадники — это открытые небольшие террасы из номеров, которые расположены на первом этаже», — рассказал Русакович.

Первый вариант

Архитектор представил три варианта фасадов — в современном стиле, псевдоисторическом стиле и «что-то типа скандинавского модерна». В итоге мнения участников градосовета разошлись. Так, советник губернатора Вячеслав Генне выступил за современный вариант. Архитектор Олег Васютин предпочёл псевдоисторический стиль, отметив, что это очень удачное решение для курортной архитектуры. С ним согласился архитектор Сергей Гулевский, также назвавший наиболее приемлемым вариантом «фасад на историческую тему».

«Я бы посоветовал автору немножко его успокоить. Он слишком экспрессивный что ли, поспокойнее немного сделать что ли», — сказал он. За псевдоисторический облик гостиницы выступили также архитектор Андрей Денисов и глава министерства градостроительной политики Вера Касьянова.

Архитектор Олег Копылов предложил согласовать третий вариант, заметив, что современная архитектура подчеркнёт историческое здание.

«Вся мировая практика на сегодняшний день показывает, что строительство современных объектов рядом с историческими памятниками усиливает контраст и если архитектура хорошая, там появляется синергетический эффект. Этот комплекс начинает звучать лучше, и каждый из объектов становится жемчужиной, — сказал он. — А если идти по слабовольному пути, что давайте как предки начнем опять повторять эти крыши, эти фахверки рисовать, опять подделочку будем какую-то историческую делать, то мы никуда с вами не придём, дорогие господа».

Архитектор привёл в пример Латвию, Польшу, Германию, где «спокойно ставят современный объект рядом с историческим, и они оба начинают играть и звенеть».

Второй вариант

Архитектор Олег Купердяев также сказал, что надо «двигаться вперёд, а не топтаться на месте» и поддержал современное решение.

Председатель калининградского отделения Союза архитекторов Игорь Ли высказал опасение, что туристы будут путать современное здание с историческим.

«Это путь такой тупиковый и этот нарисованный псевдофахверк... наверное, не стоит этим заниматься. Есть антиквариат, есть стилизация под антиквариат, а есть подделка антиквариата. Вот подделка — это кодекс немного другой, не градостроительный», — заметил он. За современную архитектуру высказался и Пётр Черненко.

Глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов заявил, что есть общие правила и принципы режимов использования земель и градостроительных регламентов в зонах охраны и «никогда не поощряется размещение там диссонирующих по архитектуре объектов по отношению к объекту культурного наследия».

Третий вариант

Так как мнения сторонников современной архитектуры разделились между первым и третьим вариантом, большинство голосов в итоге получил вариант в псевдоисторическом стиле. В голосовании даже умудрился удалённо принять участие вице-премьер Дмитрий Кусков.

«Мне пришло мнение ещё одного участника совета, он, к сожалению, выступить не может — находится на параллельном совещании. Это Дмитрий Александрович Кусков, он поддержал второй вариант, и у нас получается, что второй вариант большинством голосов членов комиссии преобладает преимуществом к дальнейшей реализации, — сообщил главный архитектор региона Евгений Костромин. — Мне хотелось бы в связи с этим ещё раз уточнить, может быть, кто-то поменял своё мнение из членов комиссии, кто был в поддержку псевдоисторического развития архитектурных решений? Если нет, тогда этот вариант принимается к дальнейшей разработке и доработке решений».

Послушав тишину в ответ, он утвердил вариант с фальшфахверками с условием доработки фасадов.

Текст: Татьяна Зиберова, изображения из презентации, представленной на градостроительном совете

