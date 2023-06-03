Градосовет не «засчитал» несколько решений из-за нехватки участников на заседании

Областной градостроительный совет решил не учитывать несколько решений, принятых на прошедшем в пятницу заседании, и обсудить три проекта повторно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области в субботу, 3 июня. Решение было принято из-за того, некоторые участники ушли до завершения заседания, длившегося более 4 часов, и не участвовали в обсуждении последних трёх вопросов по стройкам в Зеленоградске и Светлогорске.



«После завершения совещания от председателя архитектурно-градостроительного совета Калининградской области, главного архитектора региона Евгения Костромина поступила информация, что в виду отсутствия полноценного количества участников совещания для принятия столь ответственных решений эти вопросы необходимо повторно представить на рассмотрение очередного заседания в полном его составе», — пояснили в правительстве.

В итоге планируется повторно обсудить одобренные накануне проекты апарт-отеля у площади «Розы ветров» в Зеленоградске, гостиницы в Светлогорске около исторического пансионата «Вид на море» (вилла «Дюна») в Светлогорске и жилого комплекса в Зеленоградске на ул. Потёмкина.