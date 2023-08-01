Архитектурная доминанта: в здании пансионата «Вальдшлосс» в Светлогорске решили открыть гостиницу

В здании пансионата «Вальдшлосс» на улице Октябрьской в Светлогорске, признанном объектом культурного наследия, планируют открыть гостиницу на 23 номера. Проектная документация прошла историко-культурную экспертизу, информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Застройщиком выступает ООО «Грюнвальд-Спа», проект разрабатывала компания «Дивек-Проект». Строение расположено в границах улиц Октябрьской, Гагарина, Садовой и Курортной, напротив Лиственничного парка. Оно представляет собой четырехэтажное здание прямоугольной формы с подвалом. Предполагается, что после работ по его приспособлению для современного использования в гостинице смогут размещать до 46 человек.

Как отмечается в документации, внешний облик памятника архитектуры сохранился. При этом утрачены мачта, ограждение шатровой кровли над верандами и входные двери главного фасада. Шпиль над фронтоном заменен пятиконечной звездой. Кроме того, было переделано крыльцо. «Здание сохранило свой архитектурный облик и стилевые особенности, что определяет его высокий градостроительный статус», — говорится в акте экспертизы.

Проектом предусмотрено в числе прочего приведение кровли к историческому виду с устройством мансарды, воссоздание исторической башни, ремонт внутренних несущих конструкций и деревянных конструкций наружной облицовки второго-четвертого этажей фасадов для воссоздания частично утраченного облика строения. Эспертиза проверяла непосредственно проектную документацию, а также меры, обеспечивающие сохранность расположенного поблизости исторического здания виллы и визуальное воздействие на соседние объекты культурного наследия.

Здание напротив Лиственничного парка было построено не позднее 1904 года. До 1945 года в нем располагался пансионат «Вальдшлосс» («Лесной замок»). «Строительство пансионата связано с расцветом курортной культуры Раушена, когда количество отдыхающих значительно увеличилось в связи с проведением железнодорожного сообщения с Кёнигсбергом», — отмечается в документации.

После окончания Второй мировой войны здание принадлежало санаторию «Светлогорск». Учреждение располагалось в нем до 2015 года, сейчас объект законсервирован. Его техническое состояние оценивается как «ограниченно работоспособное» с локальными аварийными участками.

«Объект культурного наследия „Дом жилой“, начало XX века является архитектурной доминантой сохранившейся исторической застройки, формирующей градообразующую историческую среду центральной части города Светлогорска», — отмечается в акте экспертизы.