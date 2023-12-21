«Жадина» у «водяной бездны»: топ самых дорогих квартир Пионерского

«Недвижимость Нового Калининграда» продолжает изучать ситуацию на рынке жилья на побережье Балтийского моря. На этой неделе мы обратили внимание на Пионерский, который по темпам жилищного строительства уже пытается угнаться за соседними Зеленоградском и Светлогорском.

Анализ сайтов ЦИАН, «Авито» и «Домклик» показал, что новостройки в Пионерском занимают значительную часть предложений на рынке продающегося жилья, но есть среди объявлений и квартиры, в которые можно поселиться уже сейчас.

1. Трехкомнатная квартира в Комсомольском переулке — 40 200 000 рублей

Самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Пионерском, имеет общую площадь 134 кв. м. При этом площадь кухни обозначена в 17,9 кв. м, жилая — в 71,2 кв. м. Располагается на пятом этаже семиэтажного жилого дома, построенного в 2010 году. Предложение о продаже опубликовано на всех трех сайтах — «Авито», ЦИАН и «Домклик».

В тексте объявления говорится, что это шикарная квартира в cамoм центpе Пионepcкoгo в шaговoй дoступнocти от моря. «Дoм pacпoлoжен нa пеpвой линии у мopя на одной из лучших улиц городa. Bокруг дoма парк и всe прoсто утопает в зелени. До моря 3 минуты через парк!!! До чистого песчаного пляжа всего 100 метров!!! — гласит объявление (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. „Нового Калининграда“). — Клубный дом VILLА РАRК построен по авторскому проекту в 2009 году из импортных материалов на первой линии у моря. Таких домов больше нет! На этаже по 2 квартиры, видеонаблюдение, закрытая территория, панорамное остекление».

Продавцы утверждают, что в квартире сделан качественный дизайнерский ремонт, смонтирована система «умный пол», есть три обычных балкона и два «французских», а также два санузла, гардеробная и постирочная. В числе других преимуществ называются встроенная мебель, двери из массива ясеня с закаленным стеклом, ортопедическая мягкая мебель, бронированная входная дверь, вежливая управляющая компания и хорошие соседи. В квартире остается вся техника, мебель, освещение.

Правда, по фото, выставленных на всех трёх сайтах, сложно сделать какой-то вывод о степени шикарности квартиры. Остаётся поверить продавцам на слово.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

2. Новостройки Пионерского — от 21 445 200 до 35 350 000 рублей

В городе строится сразу несколько жилых комплексов, квартиры в которых можно найти практически на всех сайтах по продаже недвижимости. Жилье можно купить в ипотеку.

Двухкомнатная квартира площадью 136,6 кв. м в ЖК «Жадина» в пос. Рыбное (Липовая аллея) — 35 350 000 рублей

Объявление опубликовано на сайте ЦИАН. Квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома, срок ввода в эксплуатацию обозначен четвертым кварталом 2023 года.

«В тихом и живописном уголке области, на самом берегу Балтийского моря началось строительство нашего уникального проекта. Шестиквартирный дом премиум-класса, который будет располагаться в пос. Рыбное, между городами-курортами Пионерский и Светлогорск, всего в 10 метрах от спуска к морю, — говорится в объявлении. — В доме предполагается шесть двухуровневых квартир (секций) от 120 кв. м. до 200 кв. м. с индивидуальным входом. Из всех квартир будет открываться панорамный вид на море и лесной массив».

Из квартиры предусмотрен выход на крышу (террасу), где можно оборудовать дополнительное пространство для отдыха. К участку, как утверждают продавцы недвижимости, примыкает существующий спуск на пляж. Квартиры сдаются в отделке «серый ключ», все коммуникации центральные. Есть автономное отопление и подогрев полов.

Квартиру можно купить в ипотеку. Платеж при кредите на 20 лет с первоначальным взносом в семь млн рублей составит от 186 тыс. рублей в месяц.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

Двухкомнатная квартира в ЖК «Резиденция» (ул. Комсомольская) — 22 567 500 рублей

«Двушка» площадью 90,3 кв. м располагается на втором этаже шестиэтажного дома. Объявление опубликовано на сайтах ЦИАН и «Авито». Год ввода жилья в эксплуатацию — 2027.

«Мягкая зима и комфортная для купания и загара температура в летний период, воздух, насыщенный морской свежестью, сосновый бор на побережье, масса зеленых насаждений, многочисленные памятники, создают неповторимую атмосферу в городе и привлекают значительное количество туристов, — говорится в объявлении. — С каждым годом растет количество желающих посетить Калининградскую область, а возможно и остаться здесь жить. Жизнь у моря имеет массу преимуществ — это и активный отдых на побережье, и польза для здоровья, и выгодная инвестиция!».

При ипотеке на 20 лет и первом взносе в 4,5 млн рублей ежемесячный платеж по ипотеке составит от 264 679 руб. в месяц.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

Однокомнатные апартаменты в ЖК «Апарт-отель Пионерский» (ул. Портовая) — 21 445 200 рублей

Апартаменты общей площадью 68,1 кв. м на пятом этаже шестиэтажного дома прямо у центрального спуска к городскому пляжу обещают сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Объявление опубликовано на сайтах «Авито» и ЦИАН.

«Tолько предcтавьте... морская глaдь, великoлепный расcвет, чашeчка гopячeгo кoфе или чая... или... наблюдать кaк coлнечный диcк движется к зaкату oзaряя уxодящими лучами водяную бeздну... Успейтe купить Aпаpтaменты нa пeрвой бepeгoвoй линии c видом нa Балтийcкоe мoре и великолепныe раcсвeты и закaты с видом нa моpе станут реальностью...», — говорится в объявлении.

Продавцы утверждают, что жизнь у Балтийского моря будет особенно полезна для здоровья детей. «Апартаменты располагаются в курортном городе Пионерске, с выходом на променад. Развитая инфраструктура города не даст вам заскучать вечерами», — утверждают продавцы апартаментов.

Ежемесячный платеж при ипотеке на 20 лет и первом взносе в 4 289 040 рублей составит 251 516 рублей.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

3. Пятикомнатная квартира в Комсомольском переулке — 30 000 000 рублей

Двухуровневая квартира общей площадью 150 кв. м с евроремонтом располагается на шестом-седьмом этажах семиэтажного жилого дома, построенного в 2011 году. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Судя по объявлению, в доме есть газ, парковка и детская площадка. В квартире — изолированные комнаты, лоджия, раздельный санузел, кухня, спальные места и холодильник.

Описание недвижимости в объявлении отсутствует. Потенциальным покупателям квартиры стоимостью 30 млн рублей предлагается оценить все достоинства жилья на основе фотографий.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

4. Двухкомнатная квартира на ул. Советской — 23 000 000 рублей

Квартира имеет общую площадь около 90 кв. м, две изолированные комнаты и большую кухня-гостиную, два санузла. Высота потолков 3 метра. Объявление опубликовано на «Домклик».

«Дом бизнес класса, территория огороженная, ворота на пульте, установлена система видеонаблюдения. Сдан в 2016 году, ремонт сделали в 2017 году, гарантия от дизайнера 10 лет. Постоянно никто не проживал, приезжали только в отпуск. Дизайн проект делал специалист высокого уровня, он же и курировал весь процесс», — говорится в объявлении.

В квартире имеется встроенная техника, система зонального освещения, моющаяся краска, ламинат, теплый пол на кухне в рабочей зоне и в санузлах.

«Встроенная кухня, мебель, двери сделаны из натурального дерева по индивидуальному заказу. Мягкая мебель также изготовлена на заказ в Москве. Литая столешница с раковиной, фартук из натурального камня, — утверждают продавцы. — Вид из окна на море, до которого 300 метров!»

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.domclick.ru

5. Четырехкомнатная квартира на ул. Рензаева — 20 900 000 рублей

Замыкает топ самых дорогих квартир Пионерского «эксклюзивное предложение для тех, кто хочет жить в гармонии с природой и рядом с Балтийским морем» (так говорится в объявлении, опубликованном на «Домклик».

Общая площадь жилья — 123,9 кв. м, площадь кухни — 31 кв. м. Квартира расположена на первом этаже трехэтажного дома 2008 года постройки. Все комнаты меблированы и укомплектованы техникой, есть два санузла, действующий камин. На первом этаже — кухня-гостиная, санузел, коридор, выход на террасу с прилегающей территорией. На втором этаже — две спальни и санузел. На третьем — мансарда свободной планировки.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.domclick.ru

«В городе-курорте Пионерский один из самых широких и комфортных пляжей! Удачная локация с удобной транспортной развязкой, до моря 300 м. и при этом комплекс домов закрыт от ветров, — гласит объявление. — Покупая данный объект на берегу Балтийского побережья вы приобретаете образ жизни! Город Пионерский-курорт Жемчужина Балтики!»

Текст: Игнат Родионов / Новый Калининград