Десять комнат, сауна, огород: топ-5 дорогих домов Советска

«Недвижимость Нового Калининграда» решила на этой неделе обратить внимание на восток области, а точнее — на второй по величине город региона Советск (бывший Тильзит). Анализ сайтов по продаже/покупке жилья «Авито», ЦИАН и «Домклик» показал, что и вдали от моря есть вполне заманчивые предложения.



1. Двухэтажный с мансардным и цокольным этажами дом на ул. Гастелло — 25 000 000 рублей

Возглавляет пятерку дорогих объектов недвижимости Советска шестикомнатный кирпичный дом площадью 299 кв. м на земельном участке в 10 соток. Объявление опубликовано на «Авито», ЦИАН и «Домклик».

«На первом этаже расположены просторная кухня с выходом в сад, отдельная столовая, гостиная, гостевой санузел, большой холл со шкафом-купе, — говорится в объявлении. — На втором этаже три спальни, одна из которых имеет выход на балкон, кабинет, большая ванная комната с санузлом. На мансардном этаже — гостевая комната и помещение свободного назначения. В цоколе: спортзал, сауна, комната отдыха, душевая, прачечная, отдельное помещение с системой фильтрации воды».

Как утверждают продавцы, при строительстве и ремонте дома использовались «только качественные материалы», а мебель и техника — известных брендов. В доме городские коммуникации и автономное отопление.

«Территория дома огорожена забором, выполненным из натурального булыжника и кирпича. Сам участок ухоженный, зеленый, с очень красивым ландшафтным дизайном. На участке есть теплица, грядки, растут плодовые деревья. Есть зона отдыха с качелями. Также есть навес для двух машин и гостевая парковка еще на 2 машины», — отмечается в объявлении.





Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad

2. Трехэтажный дом на ул. Тургенева — 18 800 000 рублей

В особняке общей площадью 787 кв. м — десять комнат, четыре санузла, две кухни, подвал, два гаража, сауна и спортзал. Придомовая территория занимает 16 соток. Объявление опубликовано на сайтах «Авито» и «Домклик». Причем на втором сайте дом дешевле на 800 тысяч рублей.

«Дом в прекpасном состoянии, подoйдёт как и для большой ceмьи, также и как гостевoй дом! Ведь Coвeтск это любимoe место для туpистов! — заявляют продавцы недвижимости. — Вид из окон на озеро! Высота потолков больше трёх метров! Коммуникации: свет заведён в дом, канализация и водоснабжение центральное, газ».

В доме есть газовое отопление, центральная канализация, имеются камин, кухонный гарнитур и мягкая мебель.

«Не дом, а сказка! И все это в черте города, с отличной инфраструктурой, прекрасным видом с окна! Рядом расположены детский сад, автобусная остановка, магазины, спортивный комплекс, аптека», — гласит объявление (здесь и далее орфография и стилистика сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

3. Трехэтажный дом на ул. Тургенева — 15 500 000

Площадь дома — 372 кв. м, участок — 217 сот. Год постройки — 1999. В доме есть два гаража, место под сауну с бассейном, на участке — плодовые деревья и кустарники.

В объявлении на сайте ЦИАН отмечается, что дом располагается «в самом живописном месте г. Советска на берегу городского озера». Фотографии демонстрируют только участок и вид дома со стороны. На все интересующиеся вопросы продавцы недвижимости обещают ответить по телефону.

Иллюстрация — скриншот с сайта kaliningrad.cian.ru

4. Двухэтажный дом на ул. Толстого — 15 000 000/14 000 000 рублей

На четвертом месте — особняк площадью 522 кв. м с участков в 10 соток. Лаконичное объявление можно найти на сайтах «Авито» (здесь недвижимость выставлена на продажу за 15 млн рублей) и «Домклик» (на этом сайте дом продается за 14 млн рублей).

Планировка в доме свободная, присутствуют газовое отопление, водоснабжение и канализация. Других подробностей владельцы недвижимости не сообщили. Однако на фотографиях можно разглядеть, в частности, камин, небольшой бассейн и стол для настольного тенниса.

5. Двухэтажный дом на ул. Саранской — 13 500 000 рублей

Замыкает топ-5 дорогих объектов недвижимости Советска особняк площадью 200 кв. м со свободной планировкой. Недвижимость представлена на сайте «Авито».

«В цокoльном этaже paспoложeны бaня, котельнaя, прaчечнaя, клaдовaя, гaраж. На первом этажe — кaбинет, гocтинaя, туалет, куxня-cтoловaя (из неё имеется выход на террасу и внутренний дворик с беседкой), — говорится в объявлении. — На втором этаже спальня, детская спальня-кабинет, ванная, совмещенная с туалетом. В мансардной части оборудован шкаф».

На участке площадью 8 соток имеется сарай, беседка, три теплицы. Разбит газон, декоративный сад и плодовый сад, есть участок для огорода с грядками.

Текст: Игнат Родионов / Новый Калининград