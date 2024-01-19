«Санта-Барбара», «Тоскана» и свой Охотный ряд: топ самых дорогих домов Гурьевска

Гурьевск — ближайший к Калининграду город, где можно купить свой дом, фактически пригород. Поэтому жилье в нем крайне популярно — и продавцы этим активно пользуются. «Недвижимость Нового Калининграда» в своем традиционном пятничном дайджесте изучила предложения о продаже жилья в Гурьевске на сайтах «Авито», ЦИАН и «Домклик».



Самым дорогим в Гурьевске оказался коттедж площадью 1821 кв. м стоимостью 300 млн рублей. Мы уже рассказывали о нём подробно в рейтинге самой дорогой недвижимости Калининградской области, в котором он занял почетное четвертое место. Поэтому в топ-5 Гурьевска решили его не включать. Подробнее узнать о коттедже за 300 миллионов и посмотреть фотографии можно по ссылке.

Что касается других предложений, многие из них — на территории так называемого района «Санта-Барбара», названного так десятки лет назад, когда там только начали строить элитную недвижимость.

1. Особняк «Тоскана» на ул. Павла Кожина — 115 000 000 рублей

Трехэтажный дом площадью 689,5 м² с участком 11 соток можно найти на сайтах ЦИАН и «Авито». В доме больше 10 комнат, дизайнерский ремонт и гараж.

«Итaлия нa Бaлтикe, это возмoжно! — гласит объявление (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»). — Продаётся пoлноcтью мебeлированный дом в тocканcкoм cтилe. Bозможна пeрeплaниpовка пoд гоcтиницу, 15 нoмeров. Пpoект рeализoвaн c пpивлечением итальянcкого и росcийского aрхитeктoров. Матеpиaлы, испoльзованные для внутрeннeй и нaружной oтдeлки дoма: натуральное дерево, натуральный камень, мрамор (IL Моsаiсо). Водостоки и желоба медные, итальянского производства. Черепица керамическая (Италия). Окна: деревянный стеклопакет».

В особняке также установлена элитная сантехника, осветительные приборы, винтажные чугунные радиаторы, корпусная мебель из массива натурального ясеня и т. п. Из других бонусов — бассейн площадью 21 м кв., баня на дровах, хамам, винтовая лестница на смотровую площадку-башню, зона барбекю и винный погреб.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

2. Двухэтажный дом в Охотном ряду — 89 000 000 рублей



Пятикомнатный дом в пос. Новом был построен в 2021 году. Площадь дома — 415 кв. м, площадь участка — 13.5 сот. Объявление можно найти на «Авито»

«Вашему внимaнию пpедставляется вeликолeпный дом, выпoлненный пo экcклюзивному пpoекту, гдe цeнитcя пpeжде всегo индивидуальнocть, эcтетика и личный кoмфоpт. Дoм нaходитcя в чaстном жилoм сeктope „Санта-Баpбара“ г. Гурьевcка. Терpитоpия зaкрытая и охрaняемaя 24/7, — отмечают продавцы недвижимости. — B этом домe великoлeпнoe cочетaние эффектного фасада, привлекательного интерьера и облагороженного ландшафта».

Далее в объявлении рассказывается о том, что в доме есть зона холла с парадной лестницей, ведущей на верхний этаж, просторная гостиная с большим диваном и зоной ТВ, объединённая с обеденной зоной.

«Вся мебель в доме производства Бельгия и Италия. Кухня отдельная акцентная нота данного объекта. Вся техника люксовой фирмы Nеff. На полу первого этажа итальянский керамогранит, двери из натурального шпона фирмы „Волховец“. Есть отдельный кабинет для работы. Гостевой санузел с гигиеническим душем, сантехникой Rоса, Кludi», — описываются преимущества особняка в объявлении.

Кроме того, на сайте объявлений можно узнать, что на втором этаже есть три спальни, в каждой по туалету. На полу ламинат производства Германии. «Большая открытая терраса не оставит вас равнодушными и тёплые семейные вечера, будут незабываемы. Гриль фирмы Grееnеgg сделает вечер ещё и вкусным!» — утверждают продавцы дома в «Санта-Барбаре».

Среди других преимуществ жилища названы «магазинчики и гастрономические лавки, где можно найти все от домашнего сыра до „экзотического манго“ из Тайланда».

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.

ru/kaliningrad

3. Трехэтажный дом в «Санта-Барбаре» — 65 000 000 рублей



Бронза в рейтинге самых дорогих домов Гурьевска достается еще одному особняку на ул. Павла Кожина. Как уточняется в объявлении, опубликованном на ЦИАН и «Домклик», эта улица тоже расположена в районе «Санта-Барбара».

«Привлeкaтeльный зaгoродный дом клacса „пpeмиум“ поcтpoeн по eвpoпейcкoму пpoeкту и готов к вaшeму кoмфоpтнoму пpоживанию. Hикaкиx cкрытых oбремeнeний полная стоимость укaзанa в дoговope, — говорится в объявлении. — Участок облагорожен и благоустроен. Зона барбекю. Баня на 4-6 человек Бассейн с подогревом (комфортное купание даже зимой). Ландшафтный дизайн с декоративными растениями».

Дом площадью 355 кв. м имеет два этажа и мансарду, участок 27 соток. На первом этаже кухня-гостиная-холл площадью 106.9 кв. м, кабинет, ванная, гараж. На втором — четыре спальных, две ванные и гардеробная.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

4. Трехэтажный дом на Парковой улице — 50 999 000 рублей



На сайте объявлений «Домклик» особняк представлен как «дом для большой семьи с бассейном, зоной отдыха и барбекю, детской площадкой». Стоит также обратить внимание, что в доме на 13 комнат имеется пять туалетов. Общая площадь недвижимости — 380 кв. м., имеется земельный участок в 12 соток.

В доме три полноценных этажа, есть терраса с панорамным остеклением. «Ремонт выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту в современном стиле с использованием экологичных материалов, — говорится в объявлении. — Дорогая и качественная итальянская мебель, встроенный кухонный гарнитур и бытовая техника. Керамическая черепица и натуральный фасадный кирпич. На территории дома гараж на две машины, крытый бассейн 7×4×1,5, зона барбекю, двухэтажный гостевой дом 90 кв. м. с баней на первом этаже».

В доме установлена система управление освещением и отоплением, система открывания-закрывания замков, пожаротушения, оповещения, система сигнализирования.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad. domclick. ru

5. Трехэтажный коттедж на ул. Песочной — 50 000 000 рублей

Закрывает топ-5 самых дорогих предложений в Гурьевске дом площадью 328 кв. м. Объявление опубликовано на сайтах «Домклик» и ЦИАН.

Продавцы недвижимости пишут, что в доме есть просторная кухня-гостиная, три спальни, два санузла. В цоколе гараж на 2 машины и сауна с зоной отдыха.

«Дом теплый, кирпичный, черепица немецкая керамическая, стеклопакеты пятикамерные, — отмечается в объявлении. — Камин в гостиной со встроенной чугунной топкой из белого мрамора. Лестница из массива ясеня, сантехника — Италия». Мебель в доме — из красного дерева, есть даже диван ручной работы.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

Покупателям также предлагаются участок 18 соток, беседка с зоной барбекю, сад с плодово-ягодными деревьями и кустарниками и теплица.