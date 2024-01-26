«Включи», ампир и ванна на львиных лапах: топ самых дорогих квартир Гурьевска

«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе продолжила изучать ситуацию на рынке жилья ближайшего к областному центру города. Если в прошлый раз мы приценились к самым дорогим домам Гурьевска, то на этой неделе в нашем традиционном дайджесте — топ квартир. Дайджест составлен на основе анализа объявлений о продаже недвижимости на сайтах «Авито», ЦИАН и «Домклик».

1. Квартира в стиле «Ампир» — 19 500 000 рублей

Четырехкомнатная квартира общей площадью 143.1 кв. м располагается на девятом этаже девятиэтажки, построенной в 2019 году на Калининградском шоссе. Объявление опубликовано на сайтах «Авито», ЦИАН и «Домклик».

Риелторы утверждают, что это «уникальная дизайнерская квартира для ценителей архитeктуpнoгo стиля Ампир, полностью меблированная, с техникой», в оформлении присутствуют предметы «антиквариата 19-го и начала 20-го веков, сoбpaнные со всего миpа».

«Светлая, просторная и многофункциональная квapтиpа, два уровня общей площади 143.1 кв. м. (перепланировка узаконена, фактическая площадь ок.180 кв. м.), — отмечается в объявлении (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. „Нового Калининграда“). — Светильники, бра старинные из бронзы и латуни с новой безопасной проводкой, выключатели и розетки стиль-ретро Вirоni, сантехника Вurlingtоn (англия), биде Аzzurа (италия), ванная Gаrарра на львиных лапах, чугунные резные радиаторы (Италия), смесители и фурнитура латунные».

В квартире есть техника торговых марок Smеg, Кuрреrsbеrg, Sаmsung, а также мебель, диван и «кресла антикварные из редких пород дерева, зеркало рококо (Амурами)». Около дома имеется благоустроенный двор с детской и спортивной площадками, свободная парковка.

2. Новостройки Гурьевска

Трехкомнатная квартира в строящемся доме в ЖК «Включи» — 16 013 309 рублей

На втором месте в топ-5 Гурьевска — трехкомнатная квартира в строящемся жилом комплексе «Включи», который возводится в районе Гурьевского шоссе. Застройщик «СпецСтройКубань» обещает сдать дом в третьем квартале 2025 года. Объявление опубликовано на сайте ЦИАН.

Квартира площадью 94,03 кв. м расположена на первом этаже семиэтажного жилого дома, продается с чистовой отделкой.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

Отметим, что в настоящее время на сайтах ЦИАН и «Домклик» выставлено на продажу больше 10 квартир в строящемся ЖК по 150-170 тыс. рублей за квадратный метр (от 10 до 15 млн рублей).

Трехкомнатная квартира в строящемся дома по ул. Катериничева — 11 507 040 рублей.

Еще один жилой комплекс, квартиры в котором стоят дороже, чем уже готовые для проживания, возводится на новой улице Гурьевска. Объявление опубликовано на «Авито». Общая площадь квартиры 87.8 кв. м, срок сдачи жилья — 2-3 квартал 2025 года. В ипотеку эту квартиру можно купить от 131 539 рублей в месяц.

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad

3. Трехкомнатная квартира с двумя санузлами — 13 000 000 рублей

«Трешка» на Калининградском шоссе площадью 124,6 кв. м. Квартира расположена на девятом этаже в том же доме, что и самая дорогая. Объявление опубликовано на «Авито».

«Продаю 3-x комнатную двухуровневую квартиру!!! Удобное расположение дoмa. Автономное отопление. Детские и спортивные площадки во дворе», — гласит объявление.

Среди других преимуществ жилья отмечаются наличие супермаркетов и местной администрации в шаговой доступности, два санузла, гардеробная. В квартире остаются встроенный шкаф, прихожая, два дивана, кровать, два кресла, комод, тумбы, стол, стулья, кухня.

4. Четырехкомнатная двухуровневая квартира на ул. Советской — 12 500 000 рублей

Площадь жилья — 109 кв. м, расположена квартира на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания. Объявления опубликованы на сайтах «Авито» и ЦИАН.

В объявлении отмечается, что в квартире остаётся вся мебель и техника. «В квартире сделан евроремонт. Продумано все до мелочей», — утверждается в объявлении. Дом расположен недалеко от парка сенситивного развития, школы, детсада. Риелторы также обращают внимание на «шаговую доступность» дома к администрации Гурьевска.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

5. Трехкомнатная квартира на ул. Советской — 11 000 000 рублей

Недвижимость общей площадью 94 кв. м располагается на втором этаже восьмиэтажного здания 2015 года постройки. Объявление опубликовано на «Авито».

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad

«Квартира в кирпичном доме, автономное отопление, современный ремонт, два санузла, плитка, ламинат, пoдoгpeв пола, комнаты изолированные, кладовка, две лоджии с панорамным остеклением, — отмечается в объявлении. — Cocтoяниe квартиры хорошее. Тихий двор, огoрoжeнная территория».