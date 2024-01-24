Александр Наталич — о восстановлении пивоварни в Полесске: «Мусор через забор мне уже не кидают»

Старинную пивоварню «Бланкенштайн» в Полесске, восстановлением которой с 2018 года занимается предприниматель Александр Наталич, должна была увенчать новая черепичная кровля еще в 2022 году. Однако 11 миллионов рублей, которые Наталич получил от Евросоюза по программе приграничного сотрудничества, дошли не полностью из-за начала спецоперации на Украине. В итоге грандиозные планы по ремонту фасада и кровли, а также по созданию сквера пивоваров были отложены. Откуда Александр берет средства сегодня и когда историческое здание будет наконец восстановлено, он рассказал «Новому Калининграду».

«По европейскому гранту у нас были запланированы ремонт крыши и фасада, а также создание парка, — вспоминает предприниматель. — Грантополучателем была также наша администрация. В конце 2021 года мы получили только 30% заявленной суммы, первый транш, и заказали на эти деньги стропильную систему. 105 кубов леса нам подрядчики успели поставить. Потом произошли известные события, и грант нам литовцы отменили. Было начало СВО, март 2022 года, но мы все-таки успели отчитаться по полученным средствам. К этому времени нам должны были перевести еще 25% суммы, но деньги уже не дошли».

Сегодняшнее состояние пивоварни. Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Так как от планов по восстановлению Наталич отказываться не стал, он подал заявку в Фонд президентских грантов почти на пять миллионов рублей, а также в Фонд Потанина.

«Оба гранта мы выиграли 1 марта и 1 мая прошлого года соответственно, — продолжает он. — Все эти деньги мы направили на крышу, а также на восстановление солодовни (под крышей у нас будет музей). В заявке мы указали, что будем использовать ранее закупленные стропила. До конца 2023 года мы успели собрать трехэтажный каркас. Следующий этап — установка стропил (замеры мы уже сделали), потом обрешетка и черепица, которую мы купили за собственные средства. Черепицу мы завозили через один из калининградских строительных магазинов. Каким-то чудом в обход всех санкций мы ввезли 1000 квадратных метров небольшими партиями из Польши в течение трех-четырех месяцев. Сейчас все материалы уже на площадке».

За собственные средства Наталич также приобрел подъемный кран, так как вручную поднимать 200-килограммовые балки было практически невозможно.

«Один грант у нас на полтора года, а второй — на два. До конца 2024 года мы должны полностью сделать крышу и музейное пространство под ней. Кроме того, мы планируем расширить наше кафе, потому что люди, которые к нам приходят, уже не просят, а прямо требуют этого расширения. Еще в планах отопление, укрепление трубы и восстановление трех оставшихся каптажных колодцев (сооружение для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность — прим. „Нового Калининграда“) — пока я только один восстановил».

Еще в 2021 году Александр Наталич занялся в подвалах своей пивоварни производством сидра. Этот бизнес он сейчас продолжает развивать.

«Я собрал большой урожай яблок и поставил сидр, сейчас он у меня созревает и в мае уже будет готов. Планируем по этому поводу фестиваль сидра сделать. Глинтвейн мы научились делать, сейчас рецептуры разные разрабатываем — скоро будем разливать. Что касается пивоварения, то для закупки оборудования, вероятно, придется в „Мой бизнес“ („Центр поддержки предпринимательства Калининградской области“ — прим. „Нового Калининграда“) обращаться — оно 18 миллионов сейчас стоит», — добавляет Наталич.

Пивоварня, по словам Наталича, сегодня становится не только точкой притяжения и главной достопримечательностью Полесска, но и устраивает на работу местных жителей.

«Сейчас у меня на стройке заняты пять человек, — говорит предприниматель. — Когда работы завершатся, в музей планирую взять одного-двух человек, чтобы экскурсии водить, в кафе тоже двоих хочу взять, одного человека на хозяйство, а также на производство сидра двоих-троих. С местными жителями, кстати, у меня намного меньше конфликтов стало. Они мне поверили, увидели, что работа движется. Более того, те, кто рядом живут, начали в своих палисадниках порядок наводить. Мусор через забор мне уже не кидают. Волонтеры местные стали приходить, а жители какие-то поделки на реализацию приносят, выставки на моей площадке проводят».

Процесс восстановления пивоварни. Фото предоставлены Александром Наталичем

Коллаборация с районной администрацией позволяет Наталичу привлекать дополнительные средства.

«По инициативному бюджетированию нам полтора миллиона собираются выделить, эти деньги пойдут на восстановление брусчатки, — продолжает он. — Также деньги пойдут на установку деревянных ярмарочных домиков и небольшую сцену — по выходным ярмарки будем проводить. Площадка будет наподобие той, которую оборудовал Свят Мурунов в Светлогорске».

Городские мероприятия на площадке пивоварни «Бланкенштайн» проводятся не первый год. В частности, в минувшие выходные там была организована военно-историческая реконструкция в честь годовщины штурма Лабиау.

«Большую часть пайков для реконструкторов оплатила администрация, полевая кухня была организована на музейные средства, плюс 50 тысяч мы выдали на холостые патроны и 100 тысяч администрация выделила на пиротехнику. Кроме того, мы оплатили автобус, чтобы реконструкторов привезти из Калининграда. Конечно, суета была большая, а выручка составила 25 тысяч. Но это все-таки имиджевое мероприятие. И жители все очень довольны. Ранее к нам приезжали 60 реконструкторов, потом 80, а сейчас уже 130. Клубы, которые ранее не подавали заявок, стали к нам проситься», — заключает он.

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков / Новый Калининград, Александр Наталич