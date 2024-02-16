Домик на миллионы: предприниматель отсудил право на покупку земли у моря в Отрадном

Предприниматель Артур Пахунов выиграл суд у администрации Светлогорска о продаже земли на берегу моря в Отрадном. Решение Арбитражного суда Калининградской области опубликовано в карточке дела. Оно может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Калининградской области.

Артур Пахунов обратился в суд с заявлением к администрации Светлогорска о признании незаконным отказа в продаже земельного участка, на котором он в 2021 году построил дом. На решение суда обратил внимание «Руград». Речь об участке с кадастровым номером 39:17:020007:36 площадью 3,8 тыс. кв. м, расположенном на ул. Нахимова, 1б. Его кадастровая стоимость — порядка 21,5 млн рублей. Расположенное на нём строение оценивается в 2,3 млн.

В феврале 2020 года губернатор Антон Алиханов утвердил генплан Светлогорска, согласно которому указанная территория переводилась из земель рекреации в земли застройки индивидуальным жильем (ИЖД). Участок был в аренде с 2002 года, но через месяц после утверждения губернатором нового генплана права аренды на него приобрёл Пахунов.

В первой половине 2021 года предприниматель построил на участке деревянный дом площадью 63 кв.м и зарегистрировал на него право собственности. Затем он обратился в суд с требованием признать недействительными правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города, которые в соответствии со «старым» генпланом курортного города отводили спорную землю под рекреацию.

Представители администрации Светлогорска в суде заявили, что считают дом Пахунова самовольной постройкой, и подали иск о его сносе и расторжении договора аренды. Однако суд не посчитал их доводы обоснованными.

В 2022 году Калининградский областной суд удовлетворил иск предпринимателя Артура Пахунова к правительству Калининградской области и Совету депутатов Светлогорска по изменению ПЗЗ в части перевода его участка в Отрадном из зоны рекреации в зону застройки ИЖД.







В августе 2023 года Пахунов пытался приобрести участок у администрации Светлогорска, но в услуге ему было отказано, после чего предприниматель вновь обратился в суд. Основанием для отказа власти назвали несоразмерность площади земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимости.

По ходатайству заявителя в рамках дела была назначена судебная землеустроительная экспертиза. Её провела эксперт ООО «Земельное агентство» Ольга Логиновская. Она пришла к выводу, что необходимая для эксплуатации дома площадь земельного участка соответствует существующей (3,8 тыс. кв. м). Также было установлено, что на земельном участке расположены инженерные коммуникации, которые зарегистрированы в ЕГРН и принадлежат на праве собственности заявителю. Эксперт пришёл к заключению, что существующая площадь земельного участка является минимально необходимой для эксплуатации жилого дома и инженерных коммуникаций.

В итоге суд не нашёл оснований для отказа предпринимателю в предоставлении в собственность испрашиваемого земельного участка. Администрацию Светлогорска обязали в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу направить ИП Пахунову проект договора купли-продажи земельного участка, а также выплатить в пользу заявителя госпошлину в размере 3000 рублей.

Ранее в пресс-службе правительства области оперативный комментарий о том, почему Алиханов перевёл землю в лесу на берегу моря под индивидуальное жилье в 2020 году, не предоставили.

Имя Артура Пахунова полностью совпадает с персональными данными бывшего гендиректора компании «СПБгеопроект», которая, по данным системы focus.kontur.ru, частично принадлежит экс-вице-премьеру областного правительства Гарри Гольдману, курировавшему градостроительную деятельность, предпринимателю Лауре Пахуновой и компании «Атэк Групп». Пахунов возглавил компанию в 2014 году. Тогда же Гольдман стал совладельцем бизнеса.

Текст: Мария Власенкова / Новый Калининград, в материале использован скриншот публичной кадастровой карты