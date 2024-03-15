Польская граница и медведь с флагом: топ дорогих домов под Багратионовском

Багратионовский округ нередко выбирают для проживания калининградцы, которые предпочитает селиться в собственных домах. «Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе изучила предложения о продаже домов в этом округе, опубликованные на сайтах «Авито», ЦИАН и Домклик. Результаты удивили, некоторые — даже поразили. Цены действительны на 14 марта 2024 года.



1. Пятикомнатный дом с баней на дровах — 40 000 000 рублей

Возглавляет топ самых дорогих домов, выставленных на продажу в Багратионовском районе, трехэтажный дом площадью 289 кв. м на участке 12 сот. в пос. Совхозное. В доме есть сад, баня на дровах и подогреваемый бассейн, сообщается в объявлении на сайте «Авито».

«2020 года постройки. В живописном месте, чистый воздух, дом среди сосен, вода скважина чистая как слеза, — говорится в объявлении (здесь и далее пунктуация и орфография авторов объявлений сохранена — прим. „Нового Калининграда“). — Цокольный этаж можно использовать под производство, склад, творческую мастерскую. Сад, плодовые деревья, дом очень тёплый! Дорогая мебель из дерева, гарнитуры! Домашний кинотеатр. Все удобства».

В числе дополнительных преимуществ, обозначенных владельцами недвижимости: «28 км от Калининграда, 30 км до польской границы, лес, залив, яхт-клуб, мансарда под отделку и остановка автобуса в 100 м».

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.

ru/ladushkin

2. Дом у залива с собственным пирсом — 29 900 000 рублей

Пятикомнатный дом площадью 200 кв. метров располагается в пос. Приморское. Как утверждается в объявлениях о продаже недвижимости на сайтах «Авито», «Домклик» и ЦИАН, расположен он «у самого залива на участке 25 соток».

«Все материалы и техника в доме — исключительного качества. Каждая деталь дома тщательно подобрана в единой концепции, — отмечается в объявлении. — На первом этаже дома расположены шикарная просторная гостиная, где вы можете принимать друзей или со своей семьей проводить время у камина. <...> Обратите внимание на остекление части первого этажа, благодаря такому решению, создается ощущение, что границы между домом и ландшафтом стираются, наполняя помещение светом, а вы приобретаете ощущение свободы и комфорта».

На втором этаже расположены три спальни с большими кроватями, есть место для отдыха и чтения книг и санузел.

«Изюминкой этого дома, на мой взгляд, стал собственный канал, который выходит в залив, оборудованный пирс и спуск на воду, — отмечается в объявлении. — Вся территория участка ухожена, а площадь участка в 25 соток и удачное расположение дома, позволяют почувствовать атмосферу уединённости, гармонии, комфорта и эстетики». Также на территории находятся гараж, большая теплица, подсобные строения.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

3. Дом с садом в пос. Медовое — 25 000 000 рублей

В доме площадью 360 кв. м — семь комнат, площадь участка — 30 соток. Год постройки — 2017. Объявление можно найти на «Авито».

Как отмечают собственники, в доме два санузла и две ванные комнаты, просторная гостиная, большой сад, огород, хозпостройки. «Вся мебель техника остаётся, одним словом очень много чего есть, все не описать», — отмечается в объявлении. Также покупатель дома может приобрести 10 га земли около дома, которые также находятся в собственности у домовладельца. «Торг уместен», — отмечается в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad

4. Трехэтажный дом с лепниной в пос. Отважное — 23 000 000 рублей

Площадь дома — 284,3 кв. метра, в нем три этажа и восемь спален. Есть земельный участок площадью 20 соток, фруктовый сад, вольер для собак и курятник. Объявление опубликовано на сайтах ЦИАН и «Домклик».

«Вашему вниманию предлагается эксклюзивный дом всего в 15 минутах езды от центра города! Если вы любите природу, но при этом цените свое время и вся ваша жизнь сосредоточена в городе — то этот дом специально для вас. Просторные поля, грибной лес, водоем с рыбой, все это вы приобретаете вместе с домом!» — гласит объявление.

На первом этаже дома — зал с камином, две кухни, в том числе, кухня-гостиная. На втором и третьем этажах расположены спальни. Также в доме есть гараж на две машины.

«Фасад дома выполнен по индивидуальному немецкому проекту. Ремонт из премиальных материалов, по самым современным технологиям, в комнатах потолочная и настенная лепнина, итальянская, дорогая мебель, сделанная под заказ, предметы декора, интерьерные картины, дорогая встроенная кухня и техника. Высокие потолки 3.1 м., просторные комнаты, теплый пол, разноуровневый свет», — отмечают риэлторы.

На территории расположена беседка, сад с плодовыми деревьями: яблони, груши, черешня, вишня, сливы, персики с абрикосами. «Все плодовые растения эксклюзивны и правильно высажены с учетом климатических условий», — утверждается в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

5. Дом с джакузи в пос. Отважное — 22 900 000 рублей

Общая площадь — 325.4 кв. м, в доме три этажа (вместе с цокольным), три спальни. Как утверждают продавцы, он расположен «в 3 км от города, в экологически чистом районе». Объявление опубликовано на ЦИАН.

«На первом этаже расположена большая современная кухня с дорогой бытовой техникой, гостиная с камином, большой санузел с душевой, гостевая комната и холл. На втором этаже большая джакузи, еще 2 спальни и кабинет», — говорится в объявлении.

На территории есть декоративные растения, крытая беседка с камином для барбекю, детский городок, качели. «В доме остается все», — утверждают продавцы.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru





Ещё один дом, из пос. Нивенское, не вошел в топ-5, но мы не смогли обойти его вниманием.

Дом с медведем и российским флагом — 17 900 000 рублей

«Обычно говорят „Покупая дом, покупаешь соседей“, а Соседи Замечательные!!! Участок сухой, (с трёх сторон участка проходят ливнёвые канавы) по факту 42,6 соток, земля в собственности, большой огород, огромный двор, большой сад: яблони, груши, сливы, черешни, хурма, абрикосы, персики, виноград разных столовых сортов, грецкий орех, миндальный орех (разных сортов), лесной орех (фундук (разных сортов)), каштан сладкий», — говорится в объявлении, опубликованном на ЦИАН.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

Среди других преимуществ недвижимости в объявлении отмечается поселковая инфраструктура: «средняя школа, большой дом культуры с крытым спортзалом, разные секции, занятия для детей, библиотека, поликлиника, аптека, стоматология, много различных магазинов, гостевой дом, кафе, стадион, почта, ясли, детский сад и Храм в честь иконы Божьей Матери „Неупиваемая чаша“».

Обзор: Игнат Родионов / Новый Калининград