Медведь из кедра и двухэтажная баня: топ самых дорогих домов в Куликово

Поселок Куликово Зеленоградского округа расположен на берегу Балтики. «Недвижимость Нового Калининграда» в традиционном еженедельном дайджесте изучила объявления на «Авито», ЦИАН и «Домклик» о продаже недвижимости в поселке и обнаружила весьма любопытные предложения для тех, кто готов заплатить десятки миллионов за домик у моря. Цены действительны на 21 марта 2024 года.



1. Дом из хакасского кедра — 116 000 000 рублей

Возглавляет топ самых дорогих домов в поселке Куликово двухэтажный трехкомнатный особняк площадью 250 кв. метров, построенный в 2022 году из бруса. Объявление опубликовано на сайтах «Авито», ЦИАН и «Домклик».

«Уникальный в своем роде, экологически чистый дом из хакасского высокогорного кедра. Построенный по канадской технологии, дом — сказка находится на побережье Балтийского моря в пос. Куликово, — говорится в объявлении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. „Нового Калининграда“). — Построен опытными мастерами, приглашенными из Хакасии. <...> При входе в дом вас встречает трехметровый медведь, вырезанный в центральной колонне из реликтового кедра. Вся мебель в доме выполнена из массива дерева, а также антикварные восстановленные вещи 17-18 веков. Резкой мебели и многих предметов интерьера занимались мастера из Эрмитажа».

Первый этаж представляет из себя зону свободного пространства с кухней, также здесь расположены выход на террасу, баня. На втором этаже — мастер-спальня с гардеробной и совмещенным санузлом.

«Баня — еще одно место, продуманное для безупречного отдыха. Установлена печь Ферингер с верхним розжигом, позволяющая добиться максимального КПД от небольшого количества дров и возможностью использования ее как русскую баню, финскую сухую сауну или турецкий хамам. Портал самой печи отделан натуральным камнем, а парная выполнена с соблюдением самых высоких стандартов качества», — отмечают продавцы.

К дому прилагается участок 16 соток. «Завезено 280 машин машин плодородного грунта, благодаря чему можно без особых усилий растить свой огород. Вообще участок — это отдельная гордость собственника. Здесь по зонам сочетаются: садовые, фруктовые и хвойные деревья и сад камней. Вдоль каменных дорожек высажены тысячи подснежников, которые будут радовать глаз с появлением первого весеннего солнца», — говорится в объявлении. На участке расположено еще одно здание — гараж с большим погребом для хранения заготовок. На втором этаже гаража — гостевая комната с санузлом.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

2. Пятикомнатный дом «в 200 метрах от прибоя» — 75 000 000 рублей

В объявлении, опубликованном на сайте «Авито», говорится, что площадь дома — 280 кв. м, площадь участка — 16 соток. Для отдыха имеется двухэтажная баня площадью 128 кв. м. Категория земель — садовое некоммерческое товарищество (СНТ).

«Немного о локации этого волшебного дома: море вы увидите и услышите с любой точки участка. До линии прибоя 200 метров. Чтобы капли морской воды не забрызгивали ваши клумбы в дни сильных штормов, „Балтберегозащита“ возвели перед участком защитные сооружения. Ну а плеск морских волн будет слышен даже через закрытые окна вашего дома», — утверждают риэлторы.

Дом находится на территории ТСН «Морское». Как утверждается в объявлении, здесь проложены сети централизованной канализации, водопровода, ливневые сети, электрические сети, слаботочные сети видеонаблюдения и сигнализации, оптоволоконные сети для подключения высокоскоростного интернета. Въезд по пропускам.

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningradskaya_oblast

3. Загородная резиденция в «сером ключе» — 35 000 000 рублей

Двухэтажный дом площадью 402 кв. м располагается на участке площадью 48 соток. В доме есть летняя веранда и гараж, на участке имеется банный комплекс — отдельно стоящая сауна с верандой и джакузи на 5 человек общей площадью 51,9 кв. м. Объявление можно найти на «Домклик» и ЦИАН.

На первом этаже располагаются кухня, каминный зал с панорамным окном и вторым светом, хозяйская спальня с гардеробной и санузлом, гостевой санузел, прачечная, кладовая. На втором — библиотека, три спальни, два санузла, терраса с видом на море и бильярдная комната.

«Изюминкой резиденции являются 2 небольших пруда, в которых водится рыба, — говорится в объявлении. — Дом строился для себя, основательно и из высококачественных материалов, планировался как семейный особняк, но планы изменились, в связи с чем выставлен на продажу».

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

4. Двухэтажный «умный дом» — 22 500 000 рублей

На четвертой позиции в пятерке самых дорогих домов, выставленных на продажу в Куликово, особняк площадью 220 кв. метров, земельный участок — 15 соток. Как отмечается в объявлении на сайте ЦИАН, дом 2013 года постройки, «полностью автономный» для постоянного или «курортного» проживания.

«Теплый и комфортный. Возможно удалённое управление через интернет-датчики „Умный дом“. Зал — 35 кв.м., кухня — 20 кв.м., четыре спальни, три туалетных комнаты (одна из них ~15 кв. м. позволяет установить сауну)», — говорится в объявлении. На участке располагаются гараж, генераторная и сад, заложена зона барбекю. Среднемесячное содержание дома, как утверждается в объявлении, обходится в 1,5-2 тысячи рублей.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

5. Дом с джакузи — 22 499 000 рублей

Двухэтажный пятикомнатный дом площадью 250 кв. метра располагается в пос. Куликово на ул. Венской в ТСН «Морское». Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningradskaya_oblast







«Огороженная охраняемая территория с видеонаблюдением. На территории всего 86 участков. До морской воды всего 80 м. Выход оборудован эл. замками с чипом, — говорится в объявлении. — Напротив дома небольшой песочный пляж с индивидуальным спуском. Дом кирпичный, центральная канализация, дренажная система и вода. Велосипедная дорожка в 30 м от ворот».



