Лебедь на пруду, колодец и добрые соседи: топ-5 домов в СНТ Калининграда

«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе изучила сайты «Авито», ЦИАН и «Домклик» на предмет продажи домов, расположенных в садовых некоммерческих обществах в областном центре. Цены действительны на 4 апреля.



В прежние времена калининградцы получали свои шесть соток в СНТ, окружавших областной центр по периметру, чтобы возделывать сады и огороды. В последние годы на территории садовых товариществ выросли настоящие коттеджные поселки, в которых теперь люди живут постоянно..

1. Двухэтажный дом в СНТ «Дружба-3» — 58 990 000 рублей

Возглавляет топ особняк площадью 580 кв. метров на Березовой аллее в Центральном районе. Как утверждается в объявлении, опубликованном на сайтах ЦИАН и «Авито», недвижимость находится «на первой линии у водоёма — пруд „Нескучный“». «Продаётся просторный современный дом, который имеет потрясающий вид на чистую водную гладь и прекрасных лебедей», — гласит объявление (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

На первом этаже в особняке, как утверждается в объявлении, «просторный холл со вторым светом, огромная гостиная с камином и выходом на террасу, кухня, оснащенная по последнему слову техники, гардеробная, гостевой санузел, рабочий кабинет, помещение с техническим оборудование, гараж на две машины». На втором этаже три спальни и два санузла. В доме есть еще мансарда, готовая к финишной отделке.

«В доме выполнен дизайнерский ремонт. При отделке интерьера использовались такие материалы как натуральный камень и массив дерева. Мебель изготавливалась на заказ. Бытовая техника, освещение, сантехника — всё от лучших европейских производителей. Всё новое», — говорится в объявлении. Отопление автономное (газовый котёл и бойлер), канализация — локальные очистные. Водоснабжение — скважина. Подведено электричество. На участке высажены деревья и кустарники, разбит газон, пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой, выполнено уличное освещение, проложен дренаж. Организована зона барбекю и спортивная площадка.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

2. Семикомнатный дом в СНТ «Вишнёвый сад» — 45 000 000 рублей

Объявление опубликовано на сайте «Авито». Из него следует, что дом располагается в Центральном районе Калининграда в районе 1-ой Большой окружной. В доме есть газ, канализация, электричество, интернет и телевидение.

«Общая площадь дома — 196 кв. м (2 жилых этажа). Первый этаж: коридор, кухня, гостиная, 2 комнаты, совмещенный санузел, котельная. Теплый пол Второй этаж: 4 комнаты, совмещенный санузел. Третий уровень: чердак», — отмечается в объявлении. На территории участка, помимо дома имеется гараж и отапливаемый летний дом со студией и совмещенным санузлом.

«Собственный колодец, вода очень хорошая, — утверждается в объявлении. — Сзади дома газон, фруктовые деревья, кустарники». Также продавцы недвижимости обращают внимание на доброжелательность соседей и освещение улицы.

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad

3. Трехэтажный таунхаус в СТ «Мичуринец-1» — 36 500 000 рублей

«Дом построен в 2014 году по индивидуальному проекту из высококачественных и дорогостоящих материалов. Фасад дома выполнен из клинкерного кирпича с элементами лепнины, крыша — мягкая канадская кровля, — говорится в объявлении, опубликованном на «Авито» и ЦИАН.

Общая площадь дома 180 м2, в нем три уровня. Есть кухня-гостиная с действующим камином, кабинет, спальни, зона отдыха и несколько санузлов. «В доме выполнен дизайнерский ремонт, сантехника и бытовая техника от известных производителей. Дом полностью укомплектован всем необходимым, меблирован и готов к проживанию, — отмечается в объявлении. — Собственные коммуникации: скважина глубиной 120 м, биореактор, электричество 30кВт».

Также продавцы недвижимости утверждают, что дом расположен «в пяти минутах ходьбы от Верхнего озера», в районе есть супермаркеты, магазины, кафе, рестораны, школа, детский сад.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

4. Трехэтажный дом в СНТ «Знание» — 30 000 000 рублей

Дом расположен на ул. Айвазовского, общая площадь — 350 кв.м.. В нем есть бассейн, баня, бильярдная, мини-бара и четыре отдельные комнаты с совмещенными санузлами с душевыми кабинами.

«Все коммуникации центральные. Продается со всем оборудованием и мебелью. Продается в связи с плановой миграцией, что можем подтвердить документально», — гласит объявление, опубликованное на ЦИАН и «Домклик».

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

5. Дом в СНТ «ЦБЗ-1» — 30 000 000 рублей

Объявление опубликовано на ЦИАН и «Домклик». Особняк площадью 150 кв. м. на участке восемь соток находится на ул. Дружной в районе улиц Баженова и Кутаисской.

«Строили для себя. Видеонаблюдение, сигнализация. Дом расположен на первой линии от асфальтированной дороги с ул. Баженова», — говорится в объявлении. В доме есть кухня-гостиная, три спальни, кабинет, санузлы. Водоснабжение — скважина. Канализация — индивидуальный биосептик. Отопление автономное газовое.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

«Территория дома благоустроена, выложена плиткой, установлен кованый забор. Построена беседка (для эксплуатации зимой и летом, 35 кв.м.) Установлен навес для машины. Зона барбекю. В подарок покупателю остается вся мебель и техника», — отмечается в объявлении.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград»