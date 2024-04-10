«Не какая-то глушь»: подробности законно-незаконной приватизации кафе «Причал»

Ленинградский районный суд постановил изъять у собственников в пользу государства участок, на котором стоит кафе «Причал», (заведение на данный момент закрыто на реконструкцию). В ходе разбирательства стороной защиты представителю горадминистрации было задано несколько неудобных вопросов, и на них последовали очень странные ответы. «Новый Калининград» присутствовал на процессе и следил за тем, как предприниматели пытались отстоять свое имущество, припоминая мэрии старые грехи.



Юристы, представлявшие интересы владелицы «Причала» Виолетты Назаровой, были намерены доказать, что на момент приобретения кафе береговая линия располагалась по-другому — а следовательно, два десятка метров (согласно Водному кодексу, береговая полоса, в которой запрещено строительство — 20 метров) следует отсчитывать не от сегодняшнего бетонного парапета, а от обмелевшего на начало нулевых берега (впоследствии на этом участке было выполнено углубление озера, и мель исчезла). Прокуратура и мэрия при этом отталкивались от сегодняшних реалий и посчитали, что береговая линия осталась прежней.

Адвокаты также заметили, что решение изъять участок их клиента в пользу РФ будет противоречивым. По их словам, вся остальная береговая линия Верхнего озера на сегодняшний день находится в собственности муниципалитета, и только спорный участок попадет в федеральную собственность. В связи с этим юристы посчитали истца ненадлежащим (то есть мэрия, указали они, выступает не в своих, а в чужих интересах и не имеет правовых оснований для обращения с иском к ответчику).

В ходе судебного заседания между представителями ответчика и горадминистрации было несколько примечательных диалогов. Перед тем, как задать неудобные вопросы, адвокаты напомнили, что земельный участок под кафе (кадастровый номер 39:15:131831:2, площадь 3276 квадратных метров) еще в 2005 году был сформирован для ООО «Причал» (эта компания на данный момент признана банкротом — прим. «Нового Калининграда»). В ходе заседания представительница горадминистрации предоставила суду документы, доказывающие, что еще в 2004 году ООО «Причал» укрепило береговую линию и забетонировало парапет, хотя участком на тот момент еще не владело. Уже после этого компании пошли навстречу и с учетом всех ее добрых дел (в заявлении на имя мэра Савенко, зачитанном судьей, сообщалось, что предприниматели успели «благоустроить пустырь»: очистить береговую линию Верхнего озера и засыпать ее гравием, укрепить и забетонировать береговую линию, а также отремонтировать ливневку и заменить разбитый асфальт на тротуарную плитку) передали ей участок в собственность.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Юристы заметили, что по документам, имеющимся в материалах дела, ООО «Причал» выполнило берегоукрепление на муниципальной земле, а уже после этого мэрия разработала проект этого самого берегоукрепления. Правда, мог быть и другой вариант, если ООО «Причал» выполнило эти работы лишь на бумаге.

— ООО «Причал» могло выполнять работы за границами своего участка? — поинтересовался юрист у представительницы мэрии. — Вы всем разрешаете выполнять работы, где хочешь?

— В материалах дела отсутствуют разрешения ООО «Причал» на производство каких-либо работ«, — ответила ему на это сотрудница мэрии.

— А почему вы думаете, что компания вообще производила эти работы? — переспросил защитник Назаровой.

— Исходя из представленных документов, — ответила сотрудница мэрии.

Отметим, что кафе было построено в береговой полосе еще в 1974 году, но форма собственности, как нетрудно догадаться, на тот момент была совершенно иной. Как считают адвокаты Назаровой, прокуратуру не устроил лишь тот факт, что объект, частично находящийся в 20-метровой защитной полосе, оказался в частной собственности. «Документы 70-х годов не оспариваются. Прокуратура настаивает лишь на том, что это не могло быть в частной собственности (а договор купли-продажи у нас от 2008 года). Земельный участок формировался в 2005 году, и земельное законодательство позволяет формировать участки даже в береговой полосе, но есть одно ограничение — должен быть свободный доступ к водному объекту», — считают представители Назаровой.

Установить, как именно администрация и бизнесмены договаривались о приватизации участка под «Причалом», сейчас сложно, однако на суде представительница мэрии попала в очень неловкую ситуацию, когда юристы стали задавать ей уточняющие вопросы по этому поводу. «Новый Калининград» приводит этот диалог, опуская лишь незначительные детали:

Юрист: — Наш земельный участок на момент приватизации находился в береговой полосе?

Представитель мэрии: — Да, находился.

Ю.: — Администрация в курсе была, что незаконно продавала?

П.М.: — На момент продажи земельного участка свои действия администрация полагала правомерными.

Ю.: — Слева от нас участок и справа тоже в муниципальной собственности. Вы почему не передаете их Российской Федерации?

П.М.: — Это не предмет спора.

Ю.: — Но если вы считаете, что наш земельный участок находился в береговой полосе всегда, то почему вы не указали это в договоре купли-продажи?

П.М.: — Береговая полоса установлена в силу закона.

Ю.: — Но это же обременение. Вы обязаны это указать. Что ж вы тогда остальные обременения прописываете? Они ведь тоже в силу закона установлены.

П.М.: — Я ответила на ваш вопрос.

Ю.: — Нет, вы не ответили. Почему вы не указали это в договоре?

Судья: — Можете что-то прокомментировать?

П.М.: — Нет, уважаемый суд.

Ю.: — А почему в договоре аренды это не было указано?

П.М.: — По тем же самым причинам. В силу закона.

Ю.: — Вы никогда не указываете обременения в договорах аренды, которые в силу закона установлены?

П.М.: — Про конкретный договор спросите, пожалуйста.

Ю.: — В нашем конкретно это не было указано.

С.: — Ответ уже получен. Вы этот вопрос неоднократно уже задавали.

Ю.: — В 2008 году уже действовал запрет на приватизацию земельных участков, которые находятся в береговой полосе?

П.М.: — Действовал.

Ю.: — Вы же говорили, что действия администрации были законными.

П.М.: — На момент совершения данных действий администрация полагала свои действия правомерными.

Ю.: — Если вдруг будет изъят земельный участок, администрация будет возмещать убытки, которые причинены Назаровой?

П.М.: — Если судом будет установлено, что такие убытки были причинены, администрация будет исполнять решение суда.

Ю: Это очень хорошо. Вы сказали, что, когда действовал запрет на приватизацию земельного участка, администрация полагала, что законно действует. Тогда продажа, получается, правомерная?

П.М.: — На момент совершения данных действий администрация полагала свои действия правомерными.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Представляющие интересы Назаровой юристы в прениях заявили, что с учетом всего сказанного выше истец пропустил сроки исковой давности, обратившись в суд спустя 15 лет с момента «законно-незаконной» приватизации.

«Лицо должно было узнать о нарушении своего права в 2008 году, — заявил юрист Владимир Егоров. — Росимущество тогда еще должно было знать об этом. Это не какая-то глушь Калининградской области — это центр города. Говорить о том, что „только сейчас узнали, когда провели проверку“, — это неправда. Обо всем было давно известно. А 1 сентября 2013 года был принят закон, который вообще ввел пресекательный срок исковой давности. Нельзя больше оспаривать такие сделки по этим основаниям».

Тот же Егоров заявил, что истец «строит свою позицию на каких-то допущениях и предположениях». «У Назаровой хотят изъять объект, за который она заплатила 40 млн рублей и в капитальный ремонт уже вложила 20 млн рублей, — добавил он. — А нам сейчас говорят: „Извините, 15 лет назад вы что-то не таки приватизировали“. Мы-то тут причем? Сначала это покупало ООО „Причал“, а потом мы у него. Тогда все было законно».

Как бы то ни было, суд исковые требования прокуратуры поддержал и постановил изъять земельный участок, на котором находится кафе «Причал», а Виолетте Назаровой, если решение не будет обжаловано, необходимо будет «за свой счет в течение месяца с даты вступления решения в законную силу освободить участок от некапитальных строений и ограждения путем их демонтажа». Правда, ее адвокаты уже заявили, что продолжат бороться за собственность клиента.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград