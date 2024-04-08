Суд постановил изъять у собственников участок, на котором стоит кафе «Причал»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Суд поддержал исковые требования прокуратуры и постановил изъять земельный участок, на котором находится кафе «Причал» на улице Верхнеозерной, в собственность РФ. Суд (заседание проходило днем 8 апреля) также решил, что участком с кадастровым номером 39:15:131831:2 (его площадь 3276 квадратных метров) предприниматель Виолетта Назарова владела незаконно, и обязал ее «за свой счет в течение месяца с даты вступления решения в законную силу освободить участок от некапитальных строений и ограждения путем их демонтажа».

«Решением мы однозначно не удовлетворены, — сообщил „Новому Калининграду“ юрист Владимир Егоров, представляющий интересы ответчика. — Вопрос в том, что необходимо рассматривать законность приватизации земельного участка именно в 2008 году. На ту дату надо смотреть и береговые полосы, и береговые линии, и берегоукрепление, а у нас берут карты сегодняшнего дня и ретроспективным методом говорят, что тогда было точно так же. Ни одного документа (ни топосъемки, ни заключения кадастрового инженера) на тот период нет ни в материалах дела, ни у нас, ни у прокуратуры. Конечно, участок сегодня находится отчасти в береговой полосе, но это нужно по правилам определять и с учетом этого решать вопрос, а не изымать весь участок».

Решение суда представители собственников намерены обжаловать.

Напомним, что ранее суд уже признавал здание кафе с кадастровым номером 39:15:131831:5, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131831:2 самовольной постройкой и призывал его снести, либо «привести в соответствие по правилам статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ». Тогда администрации удалось доказать, что объект «имеет признаки реконструкции в виде демонтажа несущих стен и фундамента». Также были выявлены изменения планировки помещений и перенос несущих стен здания. При этом предприниматель разрешения на строительство или реконструкцию не получала.

Также ранее сообщалось, что у мэрии города не первая претензия к собственнику кафе «Причал». Так, летом 2023 года после замечаний властей и «многочисленных обращений граждан» был расширен тротуар вдоль этого заведения примерно на 70 см. Для реконструкции (работы проводились в конце июня) собственнику пришлось демонтировать кирпичный забор со стальными элементами.

В сентябре 2018 года в указанном кафе произошел пожар. Уже в августе 2022 года территорию заброшенного здания огородили строительным забором, разместив на нем паспорт объекта, в котором сообщалось о «капитальном ремонте нежилого здания кафе». Непосредственно реконструкция началась в июле 2022 года. В планах собственника было завершить работы в декабре 2023 года.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter