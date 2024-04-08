Суд постановил изъять у собственников участок, на котором стоит кафе «Причал»

Суд поддержал исковые требования прокуратуры и постановил изъять земельный участок, на котором находится кафе «Причал» на улице Верхнеозерной, в собственность РФ. Суд (заседание проходило днем 8 апреля) также решил, что участком с кадастровым номером 39:15:131831:2 (его площадь 3276 квадратных метров) предприниматель Виолетта Назарова владела незаконно, и обязал ее «за свой счет в течение месяца с даты вступления решения в законную силу освободить участок от некапитальных строений и ограждения путем их демонтажа».



«Решением мы однозначно не удовлетворены, — сообщил „Новому Калининграду“ юрист Владимир Егоров, представляющий интересы ответчика. — Вопрос в том, что необходимо рассматривать законность приватизации земельного участка именно в 2008 году. На ту дату надо смотреть и береговые полосы, и береговые линии, и берегоукрепление, а у нас берут карты сегодняшнего дня и ретроспективным методом говорят, что тогда было точно так же. Ни одного документа (ни топосъемки, ни заключения кадастрового инженера) на тот период нет ни в материалах дела, ни у нас, ни у прокуратуры. Конечно, участок сегодня находится отчасти в береговой полосе, но это нужно по правилам определять и с учетом этого решать вопрос, а не изымать весь участок».

Решение суда представители собственников намерены обжаловать.

Напомним, что ранее суд уже признавал здание кафе с кадастровым номером 39:15:131831:5, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131831:2 самовольной постройкой и призывал его снести, либо «привести в соответствие по правилам статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ». Тогда администрации удалось доказать, что объект «имеет признаки реконструкции в виде демонтажа несущих стен и фундамента». Также были выявлены изменения планировки помещений и перенос несущих стен здания. При этом предприниматель разрешения на строительство или реконструкцию не получала.

Также ранее сообщалось, что у мэрии города не первая претензия к собственнику кафе «Причал». Так, летом 2023 года после замечаний властей и «многочисленных обращений граждан» был расширен тротуар вдоль этого заведения примерно на 70 см. Для реконструкции (работы проводились в конце июня) собственнику пришлось демонтировать кирпичный забор со стальными элементами.