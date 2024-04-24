Как взять ипотеку от 3,5% годовых на весь срок?

Льготная ипотека заканчивается, но девелопер «РАСЦВЕТ» и «Домклик» предлагают новую программу: квартиры в Калининграде от 3,5%. Условия выгодные, подробности в статье.



Новые реалии

Действительно, льготная ипотека с поддержкой от государства под 8% годовых действует до 1 июля 2024 года. Прекращать полностью господдержку не планируется: например, семейную ипотеку собираются продлить до 2030 года. Но в чем эксперты сходятся, так это в том, что программы будут более адресными. Возврат к ипотеке, которая зависит от ключевой ставки Центробанка и после 1 июля имеет все шансы стать основной для новостроек, приведет к значительному увеличению ежемесячного платежа.

Особенно не хочется оказаться в ситуации, когда можно было воспользоваться льготой, но покупку жилья откладывали. Льготная ипотека с господдержкой под 5,5% (вместо 8%) и семейная ипотека под 3,5% (вместо 6%) — это ваш шанс выгодно приобрести собственную квартиру в Калининграде. Таких комфортных условий у девелопера «РАСЦВЕТ» еще не было. В партнёрстве с «Домклик» (дочерняя компания ПАО «Сбербанк») разработали программу субсидирования. Сниженная ставка будет сохраняться на протяжении всего срока ипотеки.

Как это работает?

Программа распространяется на квартиры в ЖК «АЭРО» и ЖК «РАСЦВЕТ ПАРК». Ею могут воспользоваться покупатели, которые еще не брали льготную или семейную ипотеку, либо уже погасили семейную ипотеку. С программой субсидирования кредитная нагрузка будет еще ниже, а переплата банку — меньше. В чем выгода, разберем на примере 1-комнатной квартиры за 5,77 млн рублей.

Предположим, покупатель планирует взять льготную ипотеку на 30 лет и с первоначальным взносом в 1,73 млн. В этом случае ежемесячный платеж составит:

29 600 рублей — без субсидирования;

22 900 рублей — со ставкой 5,5% (на 6 700 меньше).

Или представим, что у покупателя на первоначальный взнос только 1,16 млн рублей, но есть возможность взять семейную ипотеку. Он будет ежемесячно выплачивать:

27 700 рублей — без субсидирования;

20 700 рублей — со ставкой 3,5% (на 7 000 меньше).

Условия субсидирования

Те же самые, что и для льготной ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки: никаких дополнительных условий нет. Размер ипотеки — до 6 млн рублей. При бронировании квартиры нужно указать, что используется программа субсидирования ипотеки.

Программа от девелопера «РАСЦВЕТ» и «Домклик» действует до 30 июня 2024 года, но при исчерпании лимита может завершиться раньше: предложение ограничено. За актуальной информацией и помощью в подборе квартиры необходимо обращаться к специалистам «РАСЦВЕТ».













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Программа разработана совместно с ПАО «Сбербанк». Финансовые услуги предоставляет ПАО «Сбербанк».

Диапазоны ПСК по каждой ипотечной программе указаны на сайте Сбербанка по ссылке.

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