«Что там от истории осталось?» Как согласовали ЖК на 400 квартир в центре Светлогорска

В Светлогорске планируют построить еще один жилой комплекс. Правда, в этот раз — вовсе не на окраине города, а неподалеку от пансионата «Волна». ЖК будет рассчитан почти на 600 человек. Проект утвердили в субботу, 27 апреля, на заседании областного градсовета.

Представлял будущий жилой комплекс советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. Он указал, что ЖК будет находится в центральной части Светлогорска, но обратил внимание на новые объекты вокруг (например, спортивный комплекс «Олимп» с теннисными кортами) и сообщил, что «в общем тут такая современная — даже по пластике видно — застройка формируется». Около 20 лет назад на участке начали строительство, но не удалось завершить даже первый этаж, объект был заброшен, а территория превратилась в зеленую зону.

«Это как раз зона застройки среднеэтажными домами. Ну просто как дополнительная информация, может кто-то не в курсе сейчас в настоящее время, — продолжил Генне. И напомнил, что в начале апреля была опубликована новая редакция Правил землепользования и застройки Светлогорска, которая пока не утверждена. «В новой редакции как раз этот земельный участок, он в зоне семиэтажной застройки. Но в связи с тем, что еще правила застройки официально не приняты, мы вынуждены были представлять три варианта архитектурных решений», — рассказал архитектор. И, упреждая обвинения в уничтожении «малоэтажного Светлогорска», показал отдельный слайд, демонстрирующий, что все здания вокруг — в семь этажей: «По-моему, „Волна“ только шестиэтажная».

Площадь запланированного жилого комплексе — 20 тысяч квадратных метров, по периметру предусмотрены помещения для магазинов, общепита и т.п. Фасады — вентилируемые, местами — керамогранит, мелкоштучная плитка и т.д. «Довольно активная современная пластика фасадов, то есть это сбивки, асимметрия, современные материалы, угловые всякие, и аквариумное остекление, террасы наверху, балконы, такой активный цоколь, такой демократичный», — охарактеризовал советник губернатора внешний вид домов. По плану их четыре — два небольших и два длинных, состоящих из трех секций каждый.

Комплекс будет рассчитан на 399 квартир, согласно нормативам, в них смогут жить почти 600 человек. Для них, по словам Генне, предусмотрено 100 парковочных мест. «Мы их так по периметру везде поджали, чтобы освободить максимально двор», — рассказал он. Двор при этом решено не огораживать, чтобы «дублировать, по сути, единственное направление в сторону моря».





После выступления Генне начались прения. Как раз в канун нынешнего заседания градсовета его состав сильно «подчистили», убрав активно критиковавших предлагаемые проекты архитекторов. Возможно, поэтому единственным голосом в защиту привычного и интенсивно уничтожаемого облика Светлогорска стало выступление представителя местного общественного совета Ольги Авериной.

«Меня очень сильно смутил гигантизм вообще вот этой застройки. Там, где раньше был один дом, теперь встает четыре. Вдобавок еще и семиэтажные будут. Поэтому, знаете, вот такая русская поговорка „складно была на бумаге, да забыли про овраги“. Оврагов у нас очень много. Овраги у нас то, что у нас не хватает учреждений здравоохранения, медицины, образования, у нас не хватает в городе воды, у нас не хватает в городе газа, у нас транспортная перегруженность очень высокая», — заявила она. И сообщила, что на месте планируемого ЖК успела вырасти березовая роща.

«Насколько вообще город является выгодоприобретателем вот этой вот махины? Мало того, значит, вот мне очень понравилось, как здесь говорили о регенерации исторической среды. Тот же Вячеслав Викторович [Генне] говорил слово „усадебность“. Почему в Светлогорске все это забыто, и мы видим, ну, красивые, может быть, дома, но не для Светлогорска? Почему нельзя на этом месте, достаточно таком сумбурно застроенном, но сделать квартал домов интересных? Домов, на которых посмотришь и скажешь, это Светлогорск.

А вот то, что я сейчас вижу, вообще не Светлогорск. И вообще зачем городу это всё? Это нужно застройщику, я понимаю. Возможно, тем, кто будет иметь там квартиры, тоже понимаю. Но город от этого не получит ничего, кроме боли.

Вот такой вот резон. Мало того, знаете, я еще очень прошу обратить внимание на то, что Светлогорск город все-таки состоявший из исторической застройки. Давайте мы его будем уважать. Давайте мы будем как-то прислушиваться к нему, осмысливать его», — призвала Ольга Аверина.

«По поводу деревьев... У застройщика все равно обязательство будет компенсировать все зеленые сожжения, которые подлежат сносу», — вступился главный архитектор области Евгений Костромин. Его поддержал архитектор Андрей Денисов. «В этом районе вообще ни одного нет исторического здания, и я не думаю, что сюда надо подтягивать какие-то исторические решения. Сделана достаточно грамотная посадка, с раскрытием дворов на юг», — похвалил он проект.

К Денисову присоединился «новичок» градсовета архитектор Сергей Чечин: «Город как урбанистическая единица. Технически он это потянет или нет? Если потянет все это, то почему нет? Разве запрещено строить в курортных городах какие-то зоны, где многоквартирная застройка? Если это разрешено, то почему бы нет? — задался он каскадом вопросов. — Самое главное, чтобы было достойно сделано, из достойных материалов, инженерия хорошо работала, благоустройство чтобы было качественно сделано. Все остальное имеет место. Кажется сначала, что это противоестественно для Светлогорска. Все привыкли к этажам, к каким-то виллам. На самом деле, я думаю, жизнь нельзя остановить. И требуются какие-то более простые решения, где люди поселяются в многоквартирных домах».

«Ну, это же территория, действительно, ну что там такого, что там от истории, в общем-то, осталось?», — резюмировал архитектор Олег Васютин. Дискуссия о соответствии среде этим фактически исчерпалась. Все, что волновало участников градсовета — варианты фасадов, цвета, «вертикальные линии и плоскости», «структуризация, сложность формы». Проект одобрили единогласно.

Текст: Оксана Ошевская / Новый Калининград, использованы изображения из продемонстрированной на заседании градсовета презентации