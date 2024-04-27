Главный архитектор региона назвал новых участников градсовета

В архитектурно-градостроительном совете Калининградской области официально заменили трех участников. Об этом объявил главный архитектор региона Евгений Костромин на заседании совещательного органа в субботу, 27 апреля.

В число членов совета включены заслуженный архитектор РФ Юрий Москвитин, главный архитектор проектной мастерской «Другая архитектура» Владимир Панифедов и руководитель архитектурной мастерской «Архпроект» Сергей Чечин. Они заняли места руководителя «Архитектурной мастерской „4+“» Сергея Гулевского, руководителя бюро «Студия архитектуры» Олега Копылова и бывшего главного архитектора Калининграда, возглавляющего сегодня «Архитектурное бюро Купердяева», Олега Купердяева. Евгений Костромин выразил бывшим участникам благодарность за работу. Новых членов совета он назвал «не менее уважаемыми и авторитетными».

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Олег Копылов, комментируя ранее «Новому Калининграду» решение о замене архитекторов, сообщал, что изначально власти планировали поменять весь состав градсовета. «Союз архитекторов имеет стойкое ощущение, что это касается архитекторов, имеющих свое личное мнение, иногда идущее в разрез с этой градостроительной политикой. Архитекторы — это не политические фигуры, но есть кукловоды, которые хотят и здесь перетасовать колоду», — заявлял Копылов.

После этого региональное отделение Союза архитекторов России требовало приостановить работу градсовета. Председатель правления организации Игорь Ли подписал открытое письмо на имя губернатора Антона Алиханова. Архитекторы указывали, что функции и задачи градосовета предполагают формирование градостроительной политики, но они не выполняются. Вместо этого «рассматриваются проекты отдельных зданий». Архитекторы сочли необходимым «пересмотреть существующий подход, наметив пути оптимизации деятельности архитектурно-градостроительного совета».