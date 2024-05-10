Загородная усадьба, залив, янтарь и аисты: топ недвижимости в Рыбачьем

«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе вернулась к обзору предложений на Куршской косе. На этот раз в нашем еженедельном дайджесте — дома и квартиры в поселке Рыбачьем. Мы традиционно изучили предложения о продаже недвижимости на сайтах «Авито», «Домклик» и ЦИАН и выбрали самые любопытные, на наш взгляд, предложения. Цены действительны на 10 мая.



1. Загородная усадьба — 107 000 000 рублей

Возглавляет топ недвижимости в Рыбачьем усадьба общей площадью 1 475,5 кв. метров 2014 года постройки, расположенная на ул. Победы. Объявление опубликовано на сайтах «Авито» и ЦИАН. Некоторые дома, входящие в состав усадьбы, продаются также по отдельности.

«Комплекс состоит из 7 строений, включая банный комплекс, и образует один объект на берегу Куршского залива, по своей локации являются единственным объектом в поселке и в целом на Куршской косе с выходом на берег залива», — утверждается в объявлении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов объявлений сохранена — прим. «Недвижимости Нового Калининграда»).

Как отмечают продавцы недвижимости, территория комплекса огорожена, электрифицирована, отопление электрическое автономное, есть водоснабжение (две скважины), система очистки отходов и канализация. Есть два гаража, в двух домах имеются подвалы со стационарными морозильными камерами, комнатами для хранения продуктов, прачечной.

На территории комплекса организована зона барбекю, установлены беседки, высажены плодово-ягодные деревья и кустарники, проведено ландшафтное озеленение.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

2. Двухэтажный дом с мансардой и баней — 60 000 000 рублей

Общая площадь недвижимости — 452 кв. м. В здании есть гараж и подвал, в котором находится баня. Объявление опубликовано на «Домклик».

Не первом этаже имеются холл, кабинет, кухня-студия, терраса и жилая комната. На втором — три комнаты и кухня-студия с балконом, в мансарде — четыре жилые комнаты с отдельными санузлами.

«В этом месте залив достигает максимальной ширины, а море порадует широким на много километров безлюдным чистым песчаным пляжем, где можно найти кусочки янтаря после шторма. В отличие от других населенных пунктов посёлок Рыбачий не переполнен туристами и предоставляет возможность спокойно насладиться отдыхом на природе», — утверждается в объявлении.

3. Шестикомнатный дом довоенной постройки — 44 900 000 рублей

Дом двухэтажный, его общая площадь — 149 кв. м, расположен он на участке площадью 13 соток. Год постройки — 1890, здание требует ремонта. Объявление опубликовано на сайтах «Авито», «Домклик» и ЦИАН.

Отопление в доме печное, водоснабжение центральное, канализация — септик. Земельный участок и дом в собственности. Фотографий внутренних помещений нет, но объявление настолько красочно, что стоимость дома в почти полсотни миллионов уже и не кажется большой.

«Черепица немецкая. Площадь дома (два этажа) 149 кв. м. Имеется возможность устройства мансардного 3-го этажа (большой чердак) для коммерч. деятельности, — отмечается в объявлениях. — В саду несколько яблонь (в т. ч. антоновка), вишня, слива (три вида+алыча), груши, орех (фундук), грецкий орех, смородина, малина, подсолнух, крыжовник, калина, виноград (изабелла), посажен абрикос. Дороги асфальтированы. В поселке имеются школа, детский сад, клуб, библиотека, музеи, кафе, магазины, кирха (церковь) и масса других туристических объектов».

Как утверждают продавцы дома, береговая черта залива находится в 70 метрах от участка (вторая линия), море — в 15 мин. пешей прогулки.

«Чистейшие воздух, вода, сосновый аромат... Хвойные леса, морской бриз, пляжи со скрипучим (чистым) белым песком и янтарем, желтые, пустынные, нетронутые дюны, зайцы, белки, ежи, лебеди, аисты (подтверждающие экологичность), косули, лоси, кабаны (безопасны), на шоссе и в поселках ручные лисицы... Озера для ловли карася, карпа, щуки (только удилищем) и пр.», — говорится в объявлении.



Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

4. Трехэтажный дом с гаражом для снегоходов — 35 000 000

Жилой дом в три этажа площадью 423 кв. метра выставлен на продажу на сайте «Домклик». Судя по фотографиям и описанию дом входит в состав усадьбы, возглавляющей топ недвижимости Рыбачьего.

«Участок площадью 600 кв. м. с кадастровым номером: 39:05:020203:19. Договор аренды земли действует до 9.03.2054 г., есть возможность выкупа земли в собственность, — утверждается в объявлении. — На данном участке находится жилой дом в три этажа, общей площадью — 424.3 кв. м.. Кадастровый номер дома: 39:05:020203:98. Дом находится в собственности».

На первом этаже находятся резервный генератор, гараж для снегоходов, два гаража для автомобилей, баня на дровах с отдельным санузлом, котельная и помещение для хранения солярки. На втором этаже расположено два однокомнатных номера с кухнями и санузлами, на третьем — двухкомнатный номер и улучшенные апартаменты.

Иллюстрации — скриншоты с kaliningrad.domclick.ru

5. Квартира в доме довоенной постройки — 10 900 000 рублей

Замыкает топ интересных объектов недвижимости пос. Рыбачий квартира в доме довоенной постройки. Площадь дома — 218 кв м, площадь участка — 12 соток. В здании два этажа. На продажу выставлена ¼ дома — квартира на первом этаже c отдельным выходом в сад. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Квартира с большим пространством, свежим воздухом и позитивной энергетикой! Крепкие кирпичные стены, высокие потолки 2,9 метра, удобная планировка. Сделан капитальный ремонт. Не надо вкладывать миллионы по нынешним ценам в ремонт!» — утверждается в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/zelenogradsk

Отдельный выход из веранды в сад, беседка, парковка. В саду большие возможности для творчества — он требует обустройства, отмечают продавцы недвижимости.



Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград»