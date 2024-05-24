Домработница, VR-очки и запах сосен: топ-5 загородных домов в аренду

В преддверии летнего сезона аналитики сравнили стоимость среднесрочной аренды загородной недвижимости в крупных городах и регионах России. Судя по их подсчётам, Калининградская область обогнала по этому показателю Москву. По данным сервиса «Циан», месяц проживания вдали от городской суеты обходится в самом западном регионе в среднем в 146,2 тыс. рублей, тогда как в столице услугу оценивают в 138,6 тыс. «Недвижимость Нового Калининграда» заинтересовалась, что же предлагают любителям загородной жизни за такую сумму, и в рамках традиционного еженедельного дайджеста изучила предложения на сайте «Циан». Цены действительны на 23 мая.



1. Двухэтажный дом в 300 метрах от моря в Заостровье — 240 000 рублей в месяц

Каркасный дом 2021 года постройки площадью 82 кв. м расположен недалеко от Пионерского на земельном участке площадью 4 сотки. Арендодатель обещает комфортный отдых для семьи из четырёх — пяти, а по отдельной договорённости — и шести человек. «Место тихое, свежий морской воздух, смешанный с запахом сосен», — гласит объявление.

В качестве главных достоинств объекта выделены сосновый бор в 100 метрах от дома, подходящий «для пеших и велосипедных прогулок в любое время года» (по такому случаю в стоимость проживания включена аренда велосипедов) и песчаный пляж. Дополнительные бонусы — освещаемая зона барбекю под навесом и летний бассейн.

2. Дом-купол в Сокольниках — 195 000 рублей в месяц

«Новый дом купол на побережье Балтийского моря» «порадует вас не только близостью к морю и лесу, но и внутренним интерьером», — завлекает арендаторов автор объявления. «Комфортный отдых семьи с детьми» наверняка не испортит даже «пятое спальное место в виде раскладушки». Это вполне логичный вариант, учитывая площадь дома в 30 кв. метров.

Дополнительные бонусы — баня на дровах, «крытая терраса с удобной мебелью, лежаки, мангал, казан», а также «ещё один домик на соседнем участке (где могут разместиться ваши друзья)».

3. Двухэтажный дом в трёх минутах от моря в Сокольниках — 180 000 рублей в месяц

В доме площадью 120 м² «имеется всё для комфортного отдыха»: две спальни на восемь мест, кухня, душевая и закрытая веранда. За указанную сумму также можно посидеть под навесом, пожарить шашлык на мангале и покачаться в качели-гамаке. Всё это не увидят любопытные прохожие, ведь «дача полностью укрыта забором от посторонних глаз».

Если надоест затворничество, можно отправиться на «чистый пляж», ресторан при местном отеле или, наконец, в Зеленоградск, до которого, как утверждается в объявлении, «10 минут езды».

4. «Шикарный дом» с пятью каминами в Лесном — 180 000 рублей в месяц

Дом 2020 года постройки площадью 436,6 м² расположен на участке площадью 12 соток в Гурьевском районе. Два этажа вмещают 10 спален. Владельцы обещают, что мёрзнуть здесь не придётся, ведь в здании «пять действующих каминов». Автор объявления также обращает внимание потенциальных арендаторов на отсутствие проблем с канализацией — «всё установлено и работает».

Дополнительно предлагаются баня, бассейн и гараж. Сдаётся «шикарный дом с ремонтом и отделкой» в связи с переездом.

5. «Дом с дизайнерским ремонтом» в Холмогоровке — 180 000 рублей в месяц

К дому в начале посёлка Холмогоровка площадью 273,9 м² «ведёт асфальтированная дорога». Автор объявления также рассказывает о «грамотной и продуманной планировке». «Первый уровень — холл с большим и вместительным шкафом, санузел с душевой, гостиная с камином и кухня-столовая, которая также имеет выход на террасу, отапливаемый гараж на один автомобиль (45 м2) и котельная. Второй уровень — холл, мастер-спальня с гардеробной и выходом на большой открытый балкон, две детских комнаты с гардеробными, прачечная, санузел с ванной», — отмечено в описании объекта.

Однако и это ещё далеко не всё. Заскучать не дадут акустическая система 5+1 с ресивером, оптоволоконный интернет, wi-fi во всём доме и игровая консоль с VR-очками.

В указанную стоимость также входят «охранная сигнализация с датчиками движения и с датчиками на окнах», «система „тёплый водяной пол“ с регулировкой по этажам, система фильтрации входящей воды и питьевой». Ну и последний козырь — в доме «есть домработница». Стоит ли упоминать, что ко всему перечисленному прилагаются «тихая улица, приятные соседи».