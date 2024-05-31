Лежаки с гамаками и площадки для собак: топ-5 фишек новостроек Калининграда

На этой неделе мы продолжаем изучать тренды, которые используются в новых домах и жилых комплексах компании «Калининградстройинвест». На этот раз топ-5 фишек калининградских новостроек показал, что обеспечение комфорта и уюта жителей (детей, взрослых и даже пушистых четвероногих) стало основным и незаменимым правилом в современных ЖК.



Практически около каждого жилого дома обычно можно найти детскую площадку, состоящую хотя бы из железной горки и полупустой песочницы, а также лавочки для родителей и бабушек с дедушками. В новых жилых комплексах подход к этим обязательным атрибутам благоустройства пересмотрели кардинально, причем с точки зрения интересов детей и взрослых.

В каждом ЖК установлены современные детские площадки — настоящие городки — с большим выбором игровых элементов. Они не только весьма симпатичные с виду, но и безопасные в использовании. Это экологичные функциональные детские комплексы, которые обеспечивают комфорт для ребятишек. Покрытие на площадках отвечает необходимым требованиям безопасности, благодаря ему разбитых коленок на таких площадках практически не бывает. В некоторых ЖК созданы пространства, позволяющие детям попробовать разные профессии. Например, детский экскаватор, в котором ребенок может почувствовать себя настоящим строителем, копающим песок, пусть и в детской песочнице.

Особое внимание уделено представителям серебряного поколения — для них установлены не обыденные лавочки, а настоящие деревянные лежаки, на которых можно и посидеть, и полежать, и позагорать на солнышке. Для любителей покачаться между землей и небом есть настоящие гамаки. В гамаке можно читать, работать с ноутбуком, разговаривать по телефону, смотреть фильмы, принимать важные решения и даже спать.

2. Оригинальный дизайн подъездов и почтовых ящиков — ЖК «Белый сад»

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Многие наверняка бывали в старых подъездах, в которых двери увешаны объявлениями, стены выкрашены масляной краской, из почтовых ящиков торчат многочисленные листовки и прочие бумажки. И как чудесно и приятно заходить в подъезд современного ЖК, оформленный в стильном дизайне, чистый, уютный и аккуратный! Как входные двери, так и двери подъезда разработаны дизайнерами и выполнены по особому заказу в едином стиле, который у каждого ЖК свой. В эти подъезды можно ходить, как на экскурсию, чтобы любоваться современным искусством дверей.

В подъездах даже почтовые ящики — настоящие элементы интерьера, специально разработанные для каждого дома. Около ящиков установлены контейнеры для спама, куда можно бросать ненужные бумажки. Всё продумано до мелочей!

3. Архитектурная подсветка зданий —

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Красивое решение, разработанное для новых жилых комплексов — оформление домов архитектурной подсветкой, которая создает стильный вид зданий ночью, по-настоящему украшая пространство, где находится дом. Обычно так подсвечивают старинные здания и памятники в исторических кварталах, но современные жилые комплексы вполне могут посоревноваться с ними по популярности фото в социальных сетях.

Подсветка выполнена так, чтобы не создавать дискомфорта жителям домов, но при этом подчеркивать красоту локаций. Само собой, подсветка эргономичная, а потребляемая мощность настолько низкая, что не отражается на коммунальных платежах.

4. Безбарьерная среда —

Когда мы слышим о многоквартирных домах, обычно на память приходят высокие ступеньки, неудобные пандусы или вовсе их отсутствие, тесные лифты и отсутствие возможности оставить коляску или велосипед в общественной зоне. В современных жилых комплексах эту проблему решили, продумав всё до мелочей — дворовые территории, зоны благоустройства и общественные пространства продуманы таким образом, чтобы легко передвигаться могли и родители с колясками, и велосипедисты, и жильцы с особыми возможностями здоровья. Им не придется тащить на себе велосипеды и коляски по ступенькам — можно без проблем заехать в подъезд, а затем подняться домой в просторном лифте.

Более того, велосипед или коляску можно и вовсе оставить в специальном помещении, которое закрывается на замок и снабжено системой видеонаблюдения. В этих же помещениях есть специальные наборы инструментов для ремонта велосипедов и колясок, а также насосы для подкачки колес.

Подъезды в домах проходные, что позволяет жителям экономить время и рационально выстраивать свои маршруты передвижения.

Довольно редкая для жилых комплексов в Калининграде история благоустройства — специальные площадки для выгула собак. Домашние питомцы сегодня для многих становятся настоящими членам семьи. Чтобы и жители, и питомцы, а также прогуливающиеся во дворе соседи чувствовали себя комфортно, в жилых комплексах для содержания собак созданы специальные условия — площадки для выгула.

Площадки есть как открытого, так и закрытого типа с ограждением, чтобы можно было выпустить четвероногих побегать, поиграть и даже потренироваться, для чего предусмотрены специальные элементы — горки, трубы и т.п. На входе на площадку стоят обязательные урны, предусмотрены дог-пакеты для сбора отходов собачьей жизнедеятельности. Кроме того, в подъездах жилых домов есть общественные санузлы, в которых предусмотрены душевые, где питомцам после прогулки можно ополоснуть лапы.

*«Дом на Ломоносова»: застройщик АО СЗ «Технострой», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

**«История»: застройщик АО СЗ «Инвест-Ком, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке