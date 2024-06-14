Сумасшедшие закаты и ванна на фоне моря: топ-5 квартир в аренду в Зеленоградске

В июне количество бронирований в гостиницах и прочих объектах размещения в Зеленоградске выросло, по данным сервиса «Островок», на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на апартаменты увеличился в регионе на треть. На этот тип размещения в Калининградской области приходится 64% от всех бронирований. Как подсчитали в «Авито Путешествиях», ночь в Зеленоградске обходится в среднем в 6256 рублей. «Недвижимость Нового Калининграда» решила проверить верхний предел цен на краткосрочную аренду квартир и апартаментов в курортном городе, проанализировав предложения сайтов «Циан», «Авито» и «Домклик».

1. По тысяче за «квадрат» на Гридозубовой — от 40 000 в сутки

Однокомнатная квартира площадью 40 м² на ул. Валентины Гридозубовой находится в 700 метрах от Западного пляжа и рассчитана максимум на четверых гостей. «Дом расположен в тихом районе города в современном ЖК. Рядом с домом небольшая тихая речка с уточками. В шаговой доступности находятся: продуктовые магазины, кафе, SPA-комплекс», — обещает собственник. Он также указывает на хорошо развитую сеть общественного транспорта. Впрочем, им едва ли пользуется тот, кто может позволить себе арендовать жильё по указанной стоимости.

В неё входят кондиционер, интернет, стиральная машина, холодильник, фен, телевизор, утюг, гладильная доска, микроволновая печь и чайник, в общем, «всё необходимое для комфортного пребывания», как указали в единственном отзыве, оставленном в 2023 году. Квартира показалась гостю чистой и уютной.

2. Апартаменты с собственным выходом на пляж — от 37 136 рублей в сутки

Трёхкомнатная квартира площадью 80 м² находится на ул. Пугачёва и рассчитана на шестерых гостей. Спальных мест при этом восемь. Автор объявления обещает ни много ни мало «лучший объект в регионе на сегодняшний момент, ультра-роскошные брендовые апартаменты на первой линии у моря, с собственным выходом на пляж и сумасшедшими видами на закат».

Минималистичный дизайн призван не отвлекать жильцов «от движения волн». Также прилагается «ванная на фоне моря», до которого обещают менее 50 метров.

«Апартаменты соответствуют фотографиям, вид из окна просто фантастический», — гласит единственный отзыв.

3. Апартаменты с панорамным видом на море — от 35 000 рублей в сутки

Двухкомнатная квартира площадью 82 м² также находится на ул. Пугачёва и вмещает до четырёх гостей. «Апартаменты оборудованы просторной лоджией, с которой открывается великолепный панорамный вид на море, а лаконичный и стильный дизайн создадут идеальную атмосферу для отдыха и релаксации», — обещает автор объявления. В стоимость входят широкая кровать, стиральная и посудомоечная машины, варочная поверхность, микроволновая печь, фен, утюг, холодильник, ТВ и wi-fi. Объявление было размещено в прошлом месяце и отзывов пока не имеет.

4. Апартаменты на Большой Окружной — от 27 068 рублей в сутки

Однокомнатная квартира площадью 43 м² расположена на ул. Большой Окружной. К главным удобствам авторы объявления относят кухню, парковку и бесплатный интернет. А ещё в квартире «вас будут ждать телевизор и халат». «Сотрудники апартаментов поддержат беседу на русском», — гласит объявление.

Расстояние до моря на сайте не указано, зато выделена ближайшая достопримечательность — мемориал воинам в 530 метрах от апартаментов.

5. 148 «квадратов» на Гагарина — от 25 000 рублей в сутки

Трёхкомнатная квартира площадью 148 м² расположена на ул. Гагарина и вмещает до восьми гостей. Автор не жалел эпитетов, описывая своё предложение. «Ультра-роскошные, комфортные с видом на море, современным дизайном новые апартаменты в одном из лучших элитных и дорогих жилых комплексов Зеленоградска на первой линии, с выходом на один из лучших пляжей Калининградской области», — говорится в объявлении.

В стоимость входит терраса, «где можно провести время на воздухе в уютном кресле, спрятавшись от солнца под «маркизой». «Приятный бонус» — чай, кофе, питьевая вода, специи, соль и сахар. Также прилагается «белоснежное постельное белье» и одноразовые тапочки. Наконец, в распоряжении гостей «большая детская площадка нового поколения в престижном районе». До моря обещают одну минуту пути.

Стоимость самого дорогого варианта размещения в Зеленоградске, найденного на сайте «Домклик», составляет 17 500 рублей в сутки, поэтому в топ-5 он не попал. Цены актуальны на 13 июня 2024 года.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград», фотографии с сайтов cian.ru и avito.ru

