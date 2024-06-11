Число желающих отдохнуть в Зеленоградске за год выросло почти на четверть

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В июне количество бронирований в гостиницах и прочих объектах размещения в Зеленоградске выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба сервиса «Островок».

В список самых самых популярных направлений в стране по числу бронирований попал и Калининград. В областном центре показатель вырос на 15%. При этом спрос на апартаменты увеличился в регионе на треть. На этот тип размещения в Калининградской области приходится 64% от всех бронирований. Это характерно для экскурсионного отдыха. В целом по стране самым востребованным типом размещения остаются гостиницы.

«У апартаментов и апарт-отелей есть достаточно преимуществ, которые привлекают туристов, — прокомментировала руководитель пресс-службы сервиса Анита Гусич. — Благодаря наличию кухни в таких объектах путешественники могут значительно снизить расходы на питание в кафе и ресторанах, что особенно актуально в длительных поездках».

Калининград и Зеленоградск вошли в топ-20 самых популярных направлений для поездок на День России по версии «Авито Путешествий». Областной центр занял в рейтинге пятое место с 3% бронирований от общего числа по стране. Зеленоградск разместился на 11 позиции (1%). Средняя стоимость краткосрочной аренды в Калининграде — 3491 рубль в сутки. Ночь в Зеленоградске обходится в среднем в 6256 рублей.

По мнению министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, в высокий сезон 2024 года регион посетят порядка 1,2 млн туристов — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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