Вилла у моря, сауны и лакшери: топ-5 дорогих домов в аренду в Зеленоградске

«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе обратила своё внимание на один из самых популярных курортов — Зеленоградск. Мы выясняли, сколько стоит посуточная аренда домов на берегу моря. Самые дорогие варианты — в нашей подборке.



Обзор основан на предложениях, размещённых на сайтах «Авито», «Циан» и «Домклик». Цены действительны на 1 августа 2024 года. В зависимости от количества проживающих и условий размещения они могут меняться. Напоминаем, что попадание дома в топ не означает, что он будет доступен для аренды на момент прочтения материала.

1. Вилла у моря — от 60 000 рублей в сутки

Двухэтажный дом площадью 220 м² находится на первой линии на ул. Гагарина и вмещает до шести гостей. В их распоряжении при аренде будут три спальни с тремя двуспальными кроватями, а также общая кухня «для самостоятельного приготовления пищи». Расстояние до моря — 70 метров.

Минимальный срок размещения — трое суток. Возможно проживание с детьми от семи лет, а по согласованию с владельцами — и с питомцами. Также не исключено проведение мероприятий и вечеринок. Курение запрещено. В числе основных удобств: кондиционер, постельное бельё и полотенца. Как утверждают владельцы, в доме сделан дизайнерский ремонт. Отзывов у объекта пока нет.

2. Apart 39 Luxury — от 32 500 рублей в сутки

Трёхэтажный таунхаус площадью 133 м² также расположен на ул. Гагарина. Поселиться в нём смогут до девяти человек. Для них в трёх спальнях предусмотрено шесть кроватей: по две односпальных и двуспальных, а также два дивана-кровати. Утренних очередей позволят избежать три ванные комнаты с душем. Также в распоряжении постояльцев гостиная зона и кухня с посудомоечной машиной и микроволновкой. Предоставляются постельное бельё и полотенца.

Автор объявления описывает объект как «дом для отпуска ... с чайником и видом на сад». Танхаус находится в 260 метрах от моря. Приветствуется проживание с детьми любого возраста. Питомцы, вечеринки и курение — под запретом.

В отзывах гости также оценили наличие внутреннего дворика с мангалом, но остались недовольны отсутствием кондиционера.

3. «Вилла художника» с сауной и бассейном — от 32 000 рублей в сутки

Двухэтажный пятикомнатный дом площадью 250 м² находится на ул. Речной и может одновременно вместить до восьми гостей. Для их удобства в доме есть три санузла.

Минимальный срок проживания — семь суток.

Гостям обещают уютную прилегающую территорию, собственный подогреваемый в летние месяцы бассейн с гидромассажным блоком, детскую площадку с горкой и качелями, деревянную беседку с тростниковой крышей «в голландском стиле, массивным обеденным столом и грилем» и небольшую сауну с комнатой отдыха.

«Южная ориентация участка позволяет наслаждаться солнечным светом от восхода до заката, от завтрака до ужина», — утверждают владельцы. Западный пляж находится в 700 метрах от дома.

4. «Индиан хаус» с баней и двумя бассейнами — от 30 000 рублей в сутки

Трёхэтажный «стильный гостевой дом Индиан Хаус» площадью 250 м² расположен на ул. Победы, «в пяти минутах от моря и от центра». «На территории есть зона барбекю, стеклянная пиццерия, где можно собраться дружной компанией или провести время с семьей. Также имеется баня на дровах с двумя бассейнами, в теплое время гостям предлагаются велосипеды», — гласит не очень подробное описание объекта.

В доме четыре спальни, возможно проживание с детьми. Отзывы никто из гостей пока не оставил.

5. Таунхаус в исторической части города — от 28 200 рублей в сутки

Трёхэтажный дом площадью 150 м² находится на ул. Лермонтова в нескольких минутах ходьбы от озера и парка. Стандарт размещения — пять гостей, однако по запросу обещают открыть дополнительную комнату. Стоимость проживания при этом возрастёт.

Мероприятия и шумные компании не приветствуются. После себя гостей просят оставить чистую кухню или дополнительные 3 000 рублей. Предоплата в размере 50% от стоимости всего срока проживания возвращается только в случае эпидемии и закрытия неба.

В доме запрещено курить. «Если учуем запах, залог не вернём», — предупреждают владельцы. Стиральная машина предоставляется по запросу.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов cian.ru и avito.ru.