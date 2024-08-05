Фонд Ильшата Шагиахметова заинтересовали четыре калининградских долгостроя (фото)

Федеральный «Фонд развития территорий», который возглавляет Ильшат Шагиахметов (председателем наблюдательного совета в Фонде является Марат Хуснуллин, а членом попечительского совета — Сергей Степашин), заинтересовался четырьмя долгостроями в Калининградской области. «Новый Калининград» выяснил, где находятся эти объекты, и почему власти передали их ФРТ.

На сайте Фонда опубликована информация о планах на торги по трём земельным участкам с недостроенными жилыми домами. Там же есть информация о трехэтажном доме в Пионерском, который уже выставлен на торги. Речь идет о доме № 1К на улице Шаманова.

Здание находится на участке площадью 0,1 га с кадастровым номером 39:19:010215:50. Начальная цена объекта 79 553 000 рублей, общая площадь недостроя 1 825 квадратных метров (жилая площадь 1 619 квадратных метров), предельное количество этажей — 4. Известно также, что разрешение на строительство действует до 10 февраля 2025 года.

Что касается трех участков, готовящихся к торгам, то тут речь идет о двух долгостроях в Полесске и одном — в поселке Невское Гурьевского района.

В Полесске фонд намерен выставить на торги готовый на 88% дом № 5 на улице Пионерской, который стоит на участке площадью 0,28 га (КН 39:10:010037:5). Площадь постройки — 4 005,7 квадратных метров, а жилая площадь — 2 563,68 метров. Торги планируются на 1 квартал 2025 года. На участке есть возможность построить 8-этажный объект (включая мансарду).

Второй дом в Полесске находится в переулке Шевчука (дома № 8, 10) на участке площадью 0,2 га (КН 39:10:010048:636). Предел по высотности тут 5 этажей, общая площадь 1 495 квадратных метров, жилая площадь 1 329 квадратов. По нему торги планируются в четвертом квартале 2024 года.

И последний объект — это земельный участок в поселке Невское площадью 0,4 га (КН 39:03:030211:1191), на котором находятся сразу три постройки с адресами ул. Петропавловская, дом № 2, 4, 6. Площадь всех зданий — 3 364 метров, жилая площадь

1 472 метров, площадь коммерческих помещений — 438 метров. Торги также планируются на четвертый квартал 2024 года.

В «Фонде развития территорий» «Новому Калининграду» сообщили, что в регионе есть уже два реализованных объекта. Один — в поселке Ласкино, а второй — на улице Байдукова в Гурьевске.

«Все наши объекты — проблемные. По всем ним мы сначала восстанавливаем права обманутых дольщиков, то есть расплачиваемся с ними, — пояснила представитель ФРТ. — Далее объект выставляется на торги, и новый собственник решает, что делать с имеющимся на участке зданием, достраивать его или сносить и планировать что-то новое».

Уточняется, что все опубликованные на портале калининградские долгострои были переданы Фонду правительством Калининградской области.

Стоит отметить, что 3 августа на портале Госзакупок была опубликована информация об аукционе на 6 млн рублей на установку строительных заборов вокруг объектов «Фонда развития территорий». Ограды должны появиться вокруг трех упомянутых выше объектов (кроме дома в Полесске на улице Пионерской).

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград, «Фонд развития территорий»