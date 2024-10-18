Гарри Поттер и «Дворянское гнездо»: топ-5 квартир для больших компаний (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» обратила внимание на четырёхкомнатные квартиры, которые сдаются в краткосрочную аренду в областном центре. Самые дорогие объекты мы обнаружили на сайтах сервисов «Циан» и «Авито». Стоимость суток проживания составляет там от 12,5 до 18 тыс. рублей. За эту стоимость вы сможете любоваться Калининградом с высоты птичьего полёта и окунуться в атмосферу историй о Гарри Поттере. Но если в вашей семье есть дети, животные и курильщики, примут вас далеко не везде. Подробности — в нашем обзоре.



Цены действительны на 17 октября 2024 года. Обращаем внимание, что актуальная информация в сегменте краткосрочной аренды недвижимости меняется быстро. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет свободна на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственность за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Стильная квартира» в Амалиенау — от 18 000 рублей в сутки

Квартира площадью 160 м² находится на первом этаже пятиэтажного дома на ул. Чапаева и вмещает до десяти гостей. В их распоряжении будут три спальни с четырьмя кроватями и кухня-гостиная. Из техники — четыре телевизора, стиральная машина, духовой шкаф, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина, утюг, гладильная доска, посуда, пылесос и фен. Также в стоимость входят чай, кофе, постельное бельё, комплекты полотенец, одноразовые тапочки, шампунь и бальзам для волос, гель для душа. Для маленьких гостей предусмотрены кроватка, стульчик для кормления и ступенька.

В квартиру можно заселиться с питомцем. Мероприятия и вечеринки проводятся по согласованию с хозяином. Курение под запретом. Минимальный срок аренды — трое суток.

Апартаменты «в самом центре города» — от 17 000 рублей в сутки

Квартира площадью 114 м² расположена на восьмом этаже шестнадцатиэтажного дома на ул. 9 Апреля. Здесь смогут разместиться восемь гостей. Для них предусмотрены четыре спальни с четырьмя кроватями и кухня-гостиная. «Для вашего удобства апартаменты оснащены современной мебелью, бытовой техникой и системой автономного отопления, что позволит в любое время года чувствовать себя комфортно», — обещает автор объявления. В списке основных удобств также указаны беспроводной интернет, дизайнерский ремонт, балкон, постельное бельё и полотенца. Их техники предоставляются фен, телевизор, микроволновка и электрочайник.

В апартаментах принимают с детьми любого возраста. С хозяином можно также согласовать проживание с животными. Курение, мероприятия и вечеринки — под запретом. Минимальный срок проживания в квартире — одни сутки.

Апартаменты «с шикарным видом» — от 15 000 рублей в сутки

Квартира площадью 115 м² находится на 12 этаже шестнадцатиэтажного дома на ул. 9 Апреля и вмещает до девяти гостей. Они смогут разместиться в четырёх спальнях с пятью кроватями. Также в распоряжении жильцов будут отдельная «просторная кухня с обеденной зоной» и два санузла. Гости смогут воспользоваться телевизором, холодильником, микроволновой печью, чайником, тостером, кофемашиной, посудомойкой, кондиционером и плитой. За красивые виды отвечает балкон с панорамным остеклением.

В апартаментах будут рады детям от шести лет. Питомца можно взять с собой по отдельной договорённости. Любителям вечеринок и курильщикам придётся поискать другой объект. Минимальный срок проживания — двое суток.

Апартаменты «Дворянское гнездо» — от 12 692 рублей в сутки

Квартира площадью 151 м² расположена в одноэтажном доме на ул. Кронштадской. Здесь готовы принять компанию до 16 человек. Их разместят в четырёх спальнях. Три санузла прилагаются. «В распоряжении гостей есть бесплатный Wi-Fi, телевизоры со Smart-TV, blackout-шторы, гладильные принадлежности, кухня c духовкой и посудомоечной машиной, обеденный стол. В общей ванной комнате — стиральная машина и фен», — обещают владельцы. В разделе развлечений указана терраса для загара.

Квартира подходит для проживания с детьми любого возраста. Выделены места для курения. Размещение с животными не допускается.

Двухуровневая квартира в Амалиенау — от 12 500 рублей в сутки

Квартира площадью 172 м² находится на последнем этаже восьмиэтажного дома бизнес-класса на ул.Тенистая Аллея и вмещает до девяти гостей. Им предлагается разместиться в четырёх спальнях с шестью кроватями, в том числе двухъярусной. Также в распоряжении жильцов будет кухня-гостиная. Комплект для комфортного проживания, состоящий из пocтельнoго бeлья, полотенец, шампуня, геля для душа, мыла, тапочек, стиральной машины, фена, утюга, чайника, чая, кофе, сахара, микроволновой печи, посудомоечной машины, посуды и пылесоса, прилагается.

Хозяева не готовы принять детей любого возраста, животных, курильщиков и любителей вечеринок. Минимальный срок проживания — двое суток.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайта cian.ru