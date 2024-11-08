Завтрак с видом на море и красной икрой: топ-5 дорогих номеров в отелях области (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском самых дорогих номеров в отелях Калининградской области, свободных на ближайшие выходные (9 — 10 ноября). Для этого были использованы данные сайтов-агрегаторов «Островок», «Твил» и «Броневик», а также самих гостиниц. Ночь в одной из них обойдётся гостям в 35 — 125 тыс. рублей — только потому, что самые дорогостоящие варианты на ближайшие дни оказались заняты. В будни на следующей неделе можно переночевать и за полмиллиона рублей. Годом ранее в аналогичном обзоре «рекорд» составил 248 тыс. Подробности — в нашем материале.

Цены действительны на 8 ноября 2024 года. Обращаем внимание, что актуальная информация в сегменте хореки меняется быстро. Попадание номера в топ не означает, что он будет свободен на момент прочтения материала.

Royal Lions (Зеленоградск): «Президентский люкс» — от 125 000 рублей за ночь

Фото: сайт ghroyallions.ru

За указанную стоимость гостям обещают «роскошный номер высшей категории с тремя комнатами и панорамным видом на Балтийское море» площадью 165 м² . В распоряжении жильцов будут две спальни с отдельными ванными и изысканная гостиная, в которой разместятся до 10 человек. Из каждой комнаты можно выйти на отдельный балкон и «любоваться закатом, ужинать под шёпот волн или встречать рассвет с чашкой кофе». Также в номере есть собственная spa-зона с джакузи, камин, скрытая кухня, гардеробная и гостевой санузел. Телевизор со Smart TV, Wi-Fi, телефон, кондиционер, фен, холодильник, зеркало в полный рост, посудомоечная и стиральная машины, сушилка, гладильная доска, неограниченное число посещение СПА и прочие удобства прилагаются. Самый недорогой номер на указанные даты обойдётся в 13 500 рублей за ночь.

Crystal House Suite Hotel & Spa (Калининград): Spa Suite — 78 050 рублей в сутки (пакетное предложение Crystal Strike)

Фото: сайт crystalhousehotel.ru

Дизайнерский трёхкомнатный номер-люкс площадью 145 м² с двумя спальнями, просторной гостиной и террасой с видом на Нижнее озеро можно снять в пятизвёздочном отеле на ул. Сергеева. «Особенностью номера является наличие персональной спа-комнаты, где вы можете насладиться классической картой уходов для тела, а также депозит на спа-услуги в размере 5 000 руб./сутки на 1-го человека (18+)», — сообщают на сайте гостиницы. Также номер оснащён спальней с кроватью king size, кабинетом с односпальной кроватью, двумя ванными комнатами, гостиной, террасой, колонкой «Яндекс Алиса» с функцией консьержа и телевизором с «Яндекс» модулем, который даёт доступ к 100 каналам, «Кинопоиску» и YouTube.

Номер вмещает до трёх гостей, возможна установка дополнительной кровати. Проведение мероприятий и вечеринок запрещено. В стоимость входят доступ в фитнес и СПА, высокоскоростной интернет, парковочное место, трансфер из аэропорта и обратно, комплимент в номер (в том числе конфеты ручной работы), завтрак с красной икрой в ресторане Hoffmann, косметика, четырёхчасовая обзорная экскурсия по Калининграду с гидом, подарок от отеля на выезде, приглашение номиналом 10 000 руб. в казино «Собрание», вода, чай, кофе и кофемашина в номере.

При вводе других дат бронирования сайт отеля выдаёт и более дорогие предложения. К примеру, «пакет» для номера Royal Suite обойдётся в 508 тыс. рублей. Также у отеля есть тариф «Лучшая доступная цена» (конечно, для более скромного номера) — 19 400 рублей в сутки.

Kaiserhof (Калининград): Kaiserhof Suite — от 45 540 рублей за ночь

Фото: сайт kaiserhof-hotel.com

Самый большой в отеле двухкомнатный номер площадью 88 м² оснащён гостиной с «оригинальной планировкой», «благодаря которой открывается великолепный панорамный вид на набережную реки Преголя и разводной мост». Здесь смогут разместиться до четырёх гостей. Одну пару ждёт двуспальная кровать, другую — раскладной диван, «который подготавливается, как полноценное дополнительное место». В стоимость входят спутниковое ТВ, Wi-Fi, кондиционер, фен, электронные замки, мини-холодильник, сейф, набор посуды, чайная станция, фумигатор и прочие удобства. Самый доступный номер на указанные даты обойдется в 12 938 рублей за ночь.

Отель Schloss (Янтарный): номер «Сюит Сенатор» — 41 300 за ночь

Фото: сайт schloss-hotel.ru

Трёхкомнатный номер высшей категории «Сюит Сенатор» общей площадью 80 м² расположен в «современном корпусе отеля» и оснащён двумя отдельными спальнями, гостиной с выходом на собственную меблированную террасу на крыше отеля и двумя ванными комнатами, одна из которых оборудована потолочным душем каскадного типа, а из другой открывается панорамный вид на сторону парка. В спальнях раздвижные панорамные окна и кровати queen-size. С собственной террасы на крыше открывается «захватывающий вид на море и парк». В стоимость проживания входят завтрак, посещение СПА, электронная замковая система и кондиционер. Вода предоставляется «комплементарно», мини-бар — за отдельную плату. Самый доступный номер на указанные даты обойдётся в 10 800 рублей за ночь.

Mr.Just`s Hotel (Зеленоградск): люкс «Мистер Юст» — от 35 000 рублей за ночь

Фото: сайт mrjustshotel.ru

Номер площадью 35 м² «является жемчужиной номерного фонда и создан в дань памяти основателя отеля — Отто Бернарда Юста». «В интерьере, выполненном в светлых тонах, гармонично сочетаются элементы стиля модерн в его авторском прочтении; использование натуральных материалов и современных решений наполняют отдых максимальным комфортом», — гласит описание. Кроме того, тем, кто осилит указанную стоимость, предстоит насладиться «просторной террасой, где можно устроить ужин при свечах или коктейльную вечеринку на закате» с «неповторимым видом на кирху Св. Альберта, старинную водонапорную башню и колесо обозрения». Из техники — два телевизора (со Smart TV), внутренний телефон, кофемашина, фен и фанкойл (вентиляторный доводчик). Самый доступный номер на указанные даты обойдётся в 11 тыс. рублей за ночь.

Текст: Игнат Родионов