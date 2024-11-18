Жилой комплекс «Дадаевский»: специальные условия при покупке квартиры без ипотеки

Друзья, при покупке квартир без заемных средств (без ипотеки) мы предоставляем нашим клиентам специальные условияГарантированная скидка — от 600 000 рублей.

Помимо этого, для вкладчиков, у которых заканчивается срок вклада в ближайшие месяцы, при покупке квартиры без заемных средств мы предоставим дополнительно к скидке беспроцентную рассрочку* до получения вклада. При этом мы регистрируем договор купли-продажи при первоначальном взносе 500 тысяч рублей, остальную сумму вы можете оплатить в первом квартале 2025 года. Приступить к ремонту квартиры можно сразу.

Дом построен полностью из керамического кирпича, с толщиной несущих стен полметра, два кирпича кладка, качественный серый ключ, автономное отопление — свой котел в каждой квартире, школы, детские сады, супермаркеты, Верхнее озеро — всё в шаговой доступности.

В жилом комплексе «Дадаевский» представлены однокомнатные квартиры 40–44 кв. м, двухкомнатные 65–66 кв.м и, конечно, евро-четырёшки площадью 98–100 кв.м.




Евро-четырёшка

Данная квартира имеет очень большую кухню-гостиную 31 кв. м, две лоджии, два санузла и три изолированные комнаты. В итоге квартира получается с четырьмя полноценными комнатами, где может с комфортом жить даже очень большая семья.

Все подробности специальных условий вы можете уточнить в отделе продаж компании «Спецремстройтрест» по телефонам: +7 (4012) 777 888, +7 (4012) 521 592, +7 (921) 710 15 92.

Сайт dadaeva.trest.cc
ВК vk.com/trest_cc

* Рассрочка предоставляется ООО «Рифма»

Справка

Спецремстройтрест группа компаний

г. Калининград, ул. Юношеская, 8Б
+7 (4012) 77 78 88
8 800 100 87 87
www.trest.cc
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