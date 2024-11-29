Бизнес за миллиард: топ дорогих коммерческих объектов Калининградской области (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском самых дорогих объектов коммерческой недвижимости, выставленных на продажу в Калининградской области. Мониторинг сайтов «Авито», «Домклик» и «Циан» выявил пять позиций стоимостью от 650 млн до 1,7 млрд рублей. Стоит отметить, что некоторые продавцы, очевидно, добавляли к ценам лишние нули. Сомнительные объекты из рейтинга пришлось исключить. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 28 ноября 2024 года. Редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Гостиничный комплекс в Янтарном — 1,7 млрд рублей

Рекордсмен сегодняшнего топа — гостиничный комплекс площадью 5713 м² — находится на ул. Советской в посёлке Янтарный. «Пpoдaётся готовый бизнес! Он включает в себя три объекта недвижимости, которыe нe тoлькo восхитят вас свoей красотой, нo и пpeдocтaвят уникальные инвестиционные возможности», — рассказывает автор объявления.

Помимо 16 номеров, в стоимость входят рестораны, бары, кафе, бассейн с сауной и конноспортивный центр. По словам владельцев, комплекс продаётся «с наработанной клиентской базой и квалифицированным персоналом».

Кафе, расположенное в старинном парке в 150 метрах от гостиницы, может принять до 100 гостей. На территории находится стеклянный павильон для презентаций и фуршетов, а также охраняемая парковка «на 30–35 мест».

Конноспортивный комплекс занимает территорию площадью 11,5 га и включает в себя «участки сельскохозяйственного назначения, туристического обслуживания и участок под ангар». «В собственности находятся нежилые здания общей площадью 396,4 м² и 906,1 м², а также арочный склад общей площадью 396,9 м². Особенность комплекса — геотермальное отопление и собственная скважина с водоподготовкой», — говорится в объявлении. В стоимость входят всё необходимое оборудование и годовой запас кормов.

Представленные объекты, по мнению автора объявления, «обладают стабильным финансовым состоянием и привлекают множество туристов со всего мира».

Высотка в центре Калининграда — 1,4 млрд рублей

«Административное здание в центре Калининграда с проектом гостиницы» площадью 7242 м² находится на первой линии Советского проспекта и имеет 10 этажей, включая технический. Помещения со второго по десятый этаж квадратной формы со сторонами 24 на 24 метра, высота потолков варьируется от 3,45 до 4,2 метров. Как указал автор объявления, «конструктив здания позволяет организовать свободную планировку помещений и увеличить полезную площадь». Год постройки здания — 1980-й. На территории расположена парковка на 25 мест, подходящая для грузового транспорта.

Комплекс складских зданий в Калининграде — 800 млн рублей

Комплекс отдельно стоящих складских зданий общей площадью 5 927,5 м² расположен на земельном участке площадью 25 340 м² на ул. Суворова в Калининграде. В стоимость входят четыре склада и четыре нежилых здания. «Разрешенная электрическая мощность 25 кВт с возможностью увеличения. Высота потолков 5–12 м. Имеется возможность подключения центрального водоснабжения. Подъездные пути асфальтированные с ул. А.Суворова. Между складами имеется твёрдое покрытие с зонами погрузки-разгрузки и стоянки большегрузного транспорта. Территория складского комплекса огорожена. Стационарный пост охраны 13,9 м²», — рассказывает автор объявления. Он также упоминает о том, что один из земельных участков подходит под многоэтажную жилую застройку.

Гостиничный комплекс в Багратионовском округе — 700 млн рублей

Четырёхзвёздочный загородный гостиничный комплекс находится в посёлке Новосёлово Багратионовского округа, «на берегу живописного озера». Парк-отель был открыт в 2013 году на земельном участке площадью 2 га. В отеле 50 номеров, включая люкс и виллу. Как рассказывает автор объявления, здесь «организован широкий перечень услуг по организации полноценного отдыха, бизнес-мероприятий и торжеств». За вышеперечисленное отвечают «ресторан, который радует блюдами высокой кухни, двадцатиметровый бассейн, оснащенный аэро и гидромассажными установками, просторные сауны, баня на дровах, кадки и водопады с ледяной водой», спортзал, оборудованный всем необходимым для полноценной тренировки, новый детский развлекательный центр, рассчитанный на все возрастные группы, конференц-зал, вмещающий до 50 человек.

Потенциальным покупателям также обещают «лаконичную и удобную мебель, хорошее освещение, wi-fi, плазменную панель и флипчарт, природный парк с дорожками, беседки и скамеечки, романтические прогулки на лодке».

ТРЦ на Верхнем озере в Калининграде — 650 млн рублей

Пустующий двухэтажный «торгово-развлекательный центр» площадью 2155,48 м² находится на берегу Верхнего озера в Калининграде на земельном участке площадью 2578 м². «Здaниe подойдёт под тopгoво-развлекательный центp, паб-ресторан, стpитфуд, концертный зал и современный pecторанный комплекс», — считает автор объявления. «Это здание было построено очень добротно, сохранив все лучшие качества немецкого долговечного фундамента. Облицовка фасада камнем травертин, подобная использованной в лучших дворцах королей, создаёт потрясающую гармонию с окружающей водой», — гласит описание. Внутренний двор выполнен из немецкой плитки и булыжников, там расположен небольшой фонтан и скамейки. Потенциальным покупателям также обещают долговечную крышу, выложенную вручную.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru и domclick.ru