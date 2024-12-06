От «Пегаса» до «приюта»: топ-5 объявлений о продаже недвижимости в Зеленоградске

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском самых дорогих коммерческих объектов, которые продают в Зеленоградском районе. На сайтах сервисов «Авито», «Циан» и «Домклик» мы обнаружили предложения самых разных направлений: от базы отдыха до торгово-развлекательного центра и производственного комплекса. Не менее широк и диапазон цен. Замыкающий список объект более чем в шесть раз дешевле «лидера». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 5 декабря 2024 года. Редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

ТРЦ «Пегас» — 600 млн рублей

Торгово-развлекательный комплекс «Пегас» находится на ул. Ленина — в центре Зеленоградска. Автор объявления описывает его как готовый бизнес, т.к. пятиэтажное здание с подвалом «полностью заселено» арендаторами. Там находятся кафе, кинотеатры, магазины, дом быта и т.д. Площадь объекта — 4 350 м². Год постройки — 2018. Судя по истории изменения цены, ТРЦ пытаются продать с 2020 года. Тогда бизнес оценивали в 350 млн.

База отдыха на Куршской косе — 150 млн рублей

База отдыха «Лесное» общей площадью 19300 м² расположена в нацпарке Куршская коса. На территории находятся «двухэтажный капитальный дом — административный корпус с баней, бильярдом, душевыми, комнатами отдыха общей площадью 192,9 м², двухэтажный корпус приёма посетителей общей площадью 200 м² с помещением под ресторан 120 м², двумя пристройками и жилым вторым этажом, двухэтажный капитальный гостевой дом VIР с двумя отдельными входами общей площадью 158 м², четыре деревянных двухэтажных дома, в каждом по два отдельных входа (66-79 м²), шесть вагончиков для проживания (30 м²)». Возле каждого дома и вагончика есть зона барбекю. На территории базы предусмотрены площадки для кемпинга с палатками или автодомами.

Пляж, как утверждают продавцы недвижимости, расположен в 200 м от объекта. Отдельное внимание автор объявления уделил рыбалке, отметив, что «в заливе водятся все виды речной пресноводной рыбы». Любителям морской рыбалки обещают лосось, треску, угорь, сарган и камбалу.

Производство в «Храброво» — 140 млн рублей

Новый производственно-складской комплекс площадью 2020 м² расположен в индустриальном парке «Храброво» на земельном участке с кадастровым номером 39:05:051215:367. Указанный в объявлении срок сдачи объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2024 года. На 13 ноября 2024 года готовность комплекса составляла 88%. «На тeppитopии тёплое производственное помещение площадью 1420 м², высота 7 метров, гaз, вoдa, элeктpичecтвo 360 кВ., бecпылевыe полы.Такжe имеется складское помещение площадью 600 м². Тeppитopия огорожена, освещение, видеонаблюдение, <...> асфальтированная дорога до комплекса», — говорится в объявлении.

Здание на ул. Ленина — 120 млн рублей

Отдельно стоящее трёхэтажное здание без подвала площадью 570 м² подойдёт, по мнению автора объявления, «под гостиницу, отель, хостел, школу, колледж, институт, дeтский сад, дом престарелых, музей, офис, магазин, коворкинг, бaнк, мeдцентp, бoльницу, лaбopaтopию, вeтеpинaрную клинику, пpиют, монаcтыpь, церковь, общепит, pecтopaн, кафе, апартаменты, апарт-отель».

Как рассказывает владелец, немецкое здание было построено до 1945 года, реконструировано в 1970-м, капитально отремонтировано (включая внутреннюю отделку) в 2018-м и в настоящее время находится в «отличном состоянии». Также сообщается о большом чердаке — потенциально мансарде, плитке на полу и частично — стенах, частично подвесных потолках, автономном отоплении, бойлерной, парковке на 10 мест и мощении тротуарной плиткой прилегающей территории. Здание находится в пяти минутах ходьбы от моря и продаётся вместе с землёй. «Срочно. Дешевле не будет», — предупреждает автор объявления.

Торговое помещение «в развивающемся районе» — 82 млн рублей

Торговое помещение площадью 569,7 м² находится в посёлке Сальское, в «развивающемся», по мнению автора объявления, районе. «Это самое крупное помещение в данном населенном пункте. Находится на первой линии, имеет свою большую стоянку. Панорамные окна, автоматизированная входная группа, пять торговых секторов ( по желанию квадратуру можно обсудить). <...> Отсутствие образовательных и медучреждений в радиусе 100 метров. Площадь помещения подходит также для супермаркетов. Если вы хотите развивать свой бизнес в привлекательном месте, около Балтийского моря, то это помещение ждёт Вас», — написано в объявлении. Также сообщается об улучшенной черновой отделке и охране. В августе 2024 года объект был выставлен на продажу за 500 млн рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru и domclick.ru