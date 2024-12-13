Отели и офисы: топ объявлений о продаже коммерческой недвижимости в Светлогорске (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском коммерческих объектов, которые выставлены на продажу в Светлогорске. Как и стоило ожидать, самая дорогая недвижимость курортного города в основном связана с гостиничным бизнесом. Некоторые авторы объявлений даже дают прогноз, сколько смогут заработать потенциальные отельеры. Впрочем, есть и другие варианты. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 12 декабря 2024 года. Редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Отель «с миллионной прибылью» — 250 млн рублей

Четырёхэтажный апарт-отель находится на ул. Маяковского на земельном участке площадью 3174 м². Здание было построено в 2010 году. В отеле восемь номеров. Это одно-, трёх- и четырёхкомнатные апартаменты средней площадью 60 м². Владелец сообщает о «возможности сделать из каждого по несколько номеров меньшей площади». Потенциальным покупателям также обещают собственную парковку, зону барбекю и 1,1 км до пляжа.

Указанный способ покупки — «приобретение долей хозяйственного общества, у которого отель и земельный участок находятся на балансе». Как сообщает автор объявления, «готовый бизнес» приносит 1 млн рублей прибыли в месяц. Отель был выставлен на продажу 7 августа 2024 года за 300 млн рублей. 29 августа цену снизили на 50 млн.

Производственное здание на ул. Железнодорожной — 168 млн рублей

Одноэтажное производственное здание площадью 1373,5 м² расположено на земельном участке, арендованном у муниципалитета. Объект, который преподносят как «эксклюзивное предложение», имеет офисную отделку, автономное отопление, помещение под магазин с отдельным входом. Как утверждают авторы объявления, среди других преимуществ — «удобное мeстopаcполoжeниe, хорошие пoдъездные пути», остановки транспорта, отдел полиции, вневедомственная охрана и торговый центр в шаговой доступности.

Гостиничный комплекс «в пяти минутах от моря» — 89,9 млн

Трёхэтажный гостиничный комплекс площадью 401 м² находится на ул. Московской, как утверждается в объявлении, «в пяти минутах от моря». В комплексе восемь номеров. «Дом расположен на земельном участке площадью 12 соток, что даёт возможность увеличения номерного фонда до 15-16 номеров», — рассказывает продавец. На участке находятся ещё два гостевых дома. «При правильной организации процесса объект выйдет в чистую прибыль меньше чем за 10 лет», — обещают потенциальным покупателям.

Деревообрабатывающее производство — 62 млн рублей

Участок и помещения под деревообрабатывающее производство площадью 203,8 м² находятся на ул. Хуторской. Как сообщает автор объявления, их «можно переоборудовать под свои потребности». Ранее здесь располагались «небольшой oфис с жилым отапливаемым помещением и цех деревообработки». Потенциальным покупателям также обещают кран-балку для пoгpузoчно-разгрузочных paбот, «возможность подъезда грузового транспорта» и достаточное количество места для постройки дополнительных складов или цехов. Отмечается, что участок находится в аренде до 2059 года. «Лояльный собственник», как гласит объявление, готов «рассмотреть долгосрочную аренду базы с минимальной арендной ставкой».

Апартаменты «на первой береговой линии» — 56,5 млн рублей

Комплекс апартаментов на ул. Ленина начали строить в сентябре 2023 года. Завершить работы обещают во втором квартале 2025 года. К продаже предлагается «коммерческое помещение» свободного назначения без отделки площадью 113,03 м² с потолками высотой 3 м. «Уникальное», как утверждается в объявлении, предложение включает «отдельный вход, панорамное остекление, автономное отопление, свою мокрую точку» и «не несущие» внутренние перегородки, которые можно убрать. У здания есть парковка на 30 мест, подходящая для грузового транспорта. Потенциальным покупателям предлагают «рассрочку в два этапа». Торг исключён. Стоит также обратить внимание, что ул. Ленина находится в определенном отдалении от моря, поэтому потенциальным покупателям стоит сначала посмотреть карту города.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru и cian.ru.